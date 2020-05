“No voy a esperar que j... a mi familia”: la polémica amenaza de Bolsonaro a su gabinete [VIDEO]

En los últimos dos días, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se ha visto envuelto en una ola de críticas luego que se publicara un video en donde se le nota frustrado por no recibir alguna información de la Policía Federal. Además, prometió cambiar a los ministros de gabinete si es necesario para proteger a su familia.

Un juez de la corte suprema de ese país fue quien difundió el video de una reunión ministerial dirigida por el presidente Bolsonaro, en la cual se evocaban en términos poco amenos los principales temas del momento, como la pandemia de coronavirus.

En la grabación, Bolsonaro calificó de “bosta” (excremento) al gobernador de Sao Paulo, Joao Doria, y de “estiércol” al de Río de Janeiro, Wilson Wietzel, por impulsar medidas de confinamiento social que a ojos del mandatario ultraderechista limitan las libertades y son perjudiciales para la economía.

La liberación del video de la reunión ministerial del 22 de abril se produce en medio de una investigación abierta, después que el ministro de Justicia, Sergio Moro, renunciara al cargo, alegando que el mandatario ultraderechista había tratado de interferir en investigaciones policiales para proteger a familiares y amigos.

Bolsonaro asegura que la grabación no lo incrimina. A pesar de admitir que en la reunión se refirió a amigos y familiares, explicó que estaba hablando de su seguridad personal y no de blindarlos ante investigaciones de la Policía Federal (PF).

En el video, que las canales brasileños transmitían una y otra vez por la noche, con fondo de cacerolazos de protesta en varias ciudades, se le oye decir: “¡Ya traté de cambiar a personas de nuestra seguridad en Río de Janeiro, oficialmente, y no lo conseguí! No voy a esperar a que jodan a toda mi familia, a mis amigos, porque no puedo cambiar a alguien de la seguridad en la punta de la línea de nuestra estructura”.

“Otra farsa cayó. No hay un segundo en el video en que alguien pueda sospechar que interferí en la PF”, declaró Bolsonaro tras la difusión de las imágenes, del que solo se excluyeron pasajes con referencias a países extranjeros.