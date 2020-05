Estados Unidos desarrolló un arma láser capaz de destruir aviones en vuelo [VIDEO]

El último viernes, la Flota del Pacífico de la Marina de Estados Unidos informó a través de un comunicado que su buque de transporte anfibio USS Portland (LPD 27) derribó un avión no tripulado con un arma láser, durante una prueba de un sistema de armas de alta energía.

La prueba se realizó el pasado 16 de mayo en Pearl Harbor, Hawái, mientras el USS Portland se encontraba de servicio en la zona.

Buque de guerra de EEUU

Las imágenes difundidas por la Marina muestran al buque ejecutar “la primera implementación a nivel de sistema de un láser de estado sólido de clase de alta energía” para destruir un avión no tripulado. Un corto videoclip revela lo que parece ser un dron en llamas.

“Al realizar pruebas avanzadas en el mar contra aviones no tripulados y pequeñas embarcaciones, obtendremos información valiosa sobre las capacidades del Demostrador del Sistema de Armas Láser de Estado Sólido contra posibles amenazas”, comunicó el comandante del USS Portland, capitán Karrey Sanders.

La Flota del Pacífico justificó la creación de una nueva serie de armas debido al “creciente número de amenazas”, que incluyen vehículos aéreos no tripulados, pequeñas embarcaciones armadas y sistemas de inteligencia, vigilancia y reconocimiento de adversarios, los cuales podrían ser usados para atacar al país.

Si bien el poder del arma no fue revelado, un informe del 2018 redactado por el Instituto Internacional para Estudios Estratégicos al que tuvo acceso CNN, indica que el láser sería de 150 kilovatios.

“Con esta nueva capacidad avanzada, estamos redefiniendo la guerra en el mar para la Armada”, indicó Sanders.

No es la primera vez que Estados Unidos contempla la aplicación de tecnología láser en su armamento. En 2017, en el Golfo Pérsico se realizó una prueba con arma similar, la cual, en palabras del capitán Christopher Wells, “es más precisa que una bala”.

El teniente Cale Hughes, oficial del sistema de armas láser, informó cómo funciona la tecnología: “Arroja cantidades masivas de fotones a un objeto entrante".

"No nos preocupamos por el viento, no nos preocupamos por el alcance, no nos preocupamos por nada más. Somos capaces de atacar a los objetivos a la velocidad de la luz”, complementó Hughes.