El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue visto el sábado jugando al golf en su club de Virginia, marcando su primera visita a una de sus propiedades desde marzo, en medio de la pandemia del coronavirus, informó la cadena CNN.

Según apuntó Khalil Abdallah de CNN, la caravana presidencial llegó al Trump National Golf Club en Sterling, Virginia, a las 10:27 hora local. El periodista destacó que mientras los miembros del Servicio Secreto portaban mascarillas de protección contra la COVID-19, el líder republicano y sus socios optaron por no usarlas.

El presidente fue visto viajando solo en su carrito de golf y un caddie no parecía estar con él, informó Abdallah.

La visita de Donald Trump coincide con las declaraciones dadas por la Dra. Deborah Birx, una oficial del grupo especial sobre coronavirus de la Casa Blanca, quien recomendó a los estadounidenses aprovechar este fin de semana para disfrutar de estar fuera de sus casas, pero bajo medidas de protección.

“Así que por favor, cuando salgas este fin de semana, comprende que puedes salir, puedes estar afuera. Puedes jugar al golf, puedes jugar al tenis con pelotas marcadas. Puedes ir a las playas si te quedas a 6 pies de distancia, pero recuerda que ese es su espacio y ese es un espacio que necesita proteger y asegurarse de estar distanciado socialmente por los demás”, indicó Birx en una conferencia en la Casa Blanca.

Según expresó CNN, la excursión del sábado marcó la visita número 357 de Trump a una de sus propiedades y su viaje número 265 a uno de sus clubes de golf durante su presidencia. Su último periplo fue el 8 de marzo cuando el presidente visitó el Trump International Golf Club en West Palm Beach, Florida.

Recientemente, el candidato a la reelección por el Partido Republicano se pronunció respecto a su deporte favorito: “Lo extraño. No he jugado realmente desde este problema que hemos comenzado, he estado muy ocupado y creo que es solo una de esas cosas (que no ha hecho)”. indicó Trump.

Trump, Obama y el golf

En 2014, Donald Trump, quien se preparaba para ser candidato, criticó al entonces presidente Barack Obama por jugar golf mientras la economía estadounidense pasaba por malos momentos.

“¿Puedes creer que, con todos los problemas y dificultades que enfrenta Estados Unidos, el presidente Obama pasó el día jugando al golf. Peor que Carter”, acotó Trump en una entrevista.

No sería la primera vez que Trump acusaría a su antecesor. De hecho, en repetidas ocasiones, durante su época como candidato, se refirió a las actividades de Obama, llegando a indicar que se desempeñaría mejor como jugador de la PGA Tour, el principal circuito de golf en el mundo.

Incluso, tras asumir como presidente de Estados Unidos, Trump indicó que las labores en la Casa Blanca ocuparían la mayor parte de su tiempo. “No tendré tiempo para jugar al golf”, dijo.

Coronavirus en Estados Unidos

Otra de las críticas a las actividades de Donald Trump reside en la crisis sanitaria que atraviesa Estados Unidos y que el presidente insiste en minimizar en favor de la economía del país y de sus intenciones de no paralizar la industria.

Hasta este sábado 23 de mayo, la cifra de fallecidos por coronavirus aumentó a 96.007 y los casos positivos se incrementaron hasta 1 601 434, según cifras de la Universidad Johns Hopkins.

CIFRA ACTUALIZADA DE CORONAVIRUS EN ESTADOS UNIDOS Contagiados: 1 601 434 Muertos: 96.007 Recuperados: 350.135