“Hoy es mi última quimio”: niño costarricense venció al cáncer tras un año y nueve meses de lucha

Hace un año y nueve meses, el pequeño Josafat Mora Chacón fue diagnosticado con cáncer en el hígado. Una noticia más que dura para el menor de nueve años y su familia. Sin embargo, este último 20 de mayo asistió al Hospital Nacional de Niños de Costa Rica para tener su última sesión de quimioterapia.

Al conocer esta noticia, Josafat junto a su familia decidieron compartirle al mundo entero su felicidad y mostrar que el pequeño había vencido al cáncer: “Hoy es mi última quimio”, escribieron en la ventana del automóvil de la casa. El objetivo era que, mientras se trasladaban al centro médico, reciban el apoyo de los demás conductores y transeúntes.

Como era de esperarse, el suceso se volvió viral en las redes sociales. Un conductor, identificado como Alejandro Salazar, capturó el momento y no dudó en compartirlo en su cuenta de Facebook, donde se expandió en el ciberespacio.

Josafat luchó contra el cáncer durante un año y nueve meses. Foto: La Teja

“Josafat es como mi hijo, me hago cargo de él desde que tenía tres años, por eso cuando me dijeron que esta iba a ser su última sesión de quimioterapia me dije que tenía que hacer algo y fue cuando se me ocurrió poner el mensaje en el parabrisas del carro de mi hermana”, reveló Jairo, el padrastro de Josafat, al medio costarricense La Teja.

La travesía para detectar el cáncer

Jairo contó también el duro momento que vivieron. Contó que, antes de detectar el cáncer, el pequeño sufrió una caída de bicicleta dos meses antes, donde se quebró una costilla. Tiempo después, le empezó a dar calentura, por lo que lo llevaron al ebáis, donde un médico les dijo que era extraño que producto del golpe tuviera temperatura.

Tras varios exámenes de sangre, llegaron a la conclusión que Josafat tenía una infección urinaria, por lo que fue mandado a tratarse durante 21 días. Jairo aseveró que este tratamiento aceleró el cáncer que aún no había sido detectado. El pasado 15 de agosto del 2018 le realizaron unas placas, donde salió una mancha en el hígado.

"Le hicieron, ahora sí, el ultrasonido y encontraron la masa de 22 centímetros de ancho por 12 de largo, por lo que lo remitieron al Hospital de Niños de inmediato”, cuenta Jairo, quien añadió que el primer año fue difícil para el pequeño pues debía soportar quimioterapias cada 72 horas.

Josafat venció al cáncer

Después de una intensa batalla con la enfermedad, Josafat asistió a su última sesión de quimioterapia. “Muchas personas nos han contactado para felicitarnos y Josafat estaba muy contento por eso, los saludaba cada vez que nos pitaban en la calle”, expresó el padrastro.