El último 11 de mayo se inició una nueva etapa de la cuarentena que vive Bogotá desde hace más de ocho semanas. Esta fase implicó la reactivación de varias actividades económicas. No obstante, doce sectores de seis localidades de la capital de Colombia fueron calificados como zonas de cuidado especial, debido al aumento de personas contagiadas con la COVID-19. Por ello, la alcaldía de Bogotá que encabeza Claudia López y que cuenta con más de 6.100 casos positivos; implementó nuevas medidas con acciones intensivas para mitigar y reducir el riesgo de propagación y contagio del temido coronavirus en barrios ubicados en las localidades de Kennedy, Chapinero, Rafael Uribe Uribe, Puente Aranda, Bosa y Suba; bajo la etiqueta de Alerta Naranja.

Esta reapertura ocasionó que 2.300 millones de trabajadores salgan nuevamente a las calles. Sin embrago, el control va a estar dirigido al cumplimiento de medidas de bioseguridad en los lugares de trabajo, con horarios que no impliquen el ingreso entre las 6.00 a.m. y las 9.00 a.m. Asimismo, a partir de este viernes 22 de mayo habrá dos zonas nuevas en alerta naranja por coronavirus en Bogotá.

¿Qué es la Alerta Naranja?

La Alerta Naranja comprende las zonas con mayor probabilidad de contagio de coronavirus identificadas por la Consejería de Salud de Colombia.

Alerta Naranja: Gobierno de Colombia

¿Qué actividades están permitidas durante la cuarentena en Bogotá?

En estas seis zonas con Alerta Naranja solo podrá salir de su vivienda una persona si se tiene que hacer alguna actividad de primera necesidad y por tanto debe priorizar el teletrabajo, aunque su empresa haya reabierto.

Las actividades dentro de la lista son: compra de alimentos y medicinas, cumplimiento de citas médicas y diligencias bancarias. Quienes hacen parte de la cadena de producción, abastecimiento, almacenamiento, transporte, comercialización y distribución de alimentos, bebidas productos farmacéuticos, también podrá cumplir con su trabajo, siempre y cuando acaten las medidas de prevención.

Asimismo, se debe portar obligatoriamente el tapabocas, que cubra nariz y boca (tanto peatonalmente como en el transporte público), mantener el distanciamiento social de dos metros y lavarse las manos cada dos horas.

En tanto, tienen permiso para salir de la zona de Alerta Naranja las personas que hacen parte los servicios de salud y actividades financieras, así como quienes laboran en lugares que se dedican al cuidado de personas mayores o con discapacidad y laboran en veterinarias, además de quienes llevan a cabo actividades de orden público, de la administración pública, seguridad general y atención sanitaria.

¿Qué actividades no están permitidas durante la cuarentena en Bogotá?

Si bien los sectores de construcción y la manufacturación han vuelto a sus labores, las autoridades han enfatizado que, si el trabajador forma parte de estas empresas y vive en una zona de cuidado especial, deberá quedarse en su casa y llevar a cabo el Teletrabajo, ya que no podrá movilizarse por la ciudad hasta nueva orden.

El horario de ejercicio queda totalmente prohibido en los sectores con Alerta Naranja, sumado a la salida de menores de edad durante el día por lo que deberán permanecer en sus hogares.

Por otro lado, el transporte también ha sufrió algunas modificaciones como la imposición de un límite de velocidad de 50 kilómetros por hora, debido a que ha subido el número de accidentes. La Alcaldía de Bogotá también decretó que se mantiene suspendido el Pico y Placa de vehículos y eliminó el de las personas.

¿Qué acciones se implementarán en estas zonas durante la cuarentena en Bogotá?

- Vigilancia epidemiológica constante

- Testeo masivo de casos

- Pedagogía intensificada

- Ayudas focalizadas a personas vulnerables en la zona

- Brigadas de salud permanentes

- Control policial permanente

- Desinfección constante de zonas públicas

¿Qué sectores económicos reinician actividades?

- El 100 % de las empresas de obra y construcción certificada por el Distrito iniciará el lunes 11 de mayo.

- Empresas de sectores de manufactura que cumplieron con los protocolos iniciarán en mayo 18.

- Y en mayo 25 será el reinicio de sectores de manufactura y comercio autorizados por el Gobierno Nacional siempre y cuando cumplan con lo exigido por el Distrito.

Bogotá con cuatro turnos de entrada y salida

- Sector de la Construcción: entre las 10.00 a.m. a 7.00 p.m.

- Comercialización al por menor de productos y servicios NO esenciales: Entre las 12.00 del mediodía y las 11.59 p.m. y sólo a partir del 18 de mayo de 2020.

- Sector de manufactura: de 10.00 a.m. a 5.00 a.m. pudiendo establecer turnos en este horario.

- Empresas e industrias que realicen actividades esenciales: entre 8.00 a.m. a 5.00 p.m.

¿Cuáles son los barrios en cuarentena en Bogota?

Chapinero:

UPZ Pardo Rubio: Barrios Chapinero Norte, Chapinero central

Puente Aranda:

Barrios: Puente Aranda y Centro Industrial.

Rafael Uribe Uribe:

UPZ Quiroga: Barrios Quiroga, Bravo Páez, Murillo Toro, Quiroga Central, Quiroga Sur y Barro Inglés.

Suba

UPZ Britalia: Barrios Cantagalio y Mazurén

Bosa

UPZ Bosa Occidental: Barrios San Antonio, La Independencia, Villas del Progreso, El Remanso I, Chicó Sur, Ciudadela El Recreo.

Antonio Nariño

Ciudad Jardín

Kennedy:

UPZ Carvajal

UPZ Kennedy Central: barrios Ciudad Kennedy Occidental, Ciudad Kennedy Sur y Pastrana.

UPZ Américas: barrio Ciudad Kennedy.

UPZ Corabastos: Ciudad Techo y María Paz.

UPZ Bavaria: barrios Marsella y Nueva Alsacia.

UPZ Calandaima I: Galán y Osorio III

UPZ Calandaima II: Tintalá.

UPZ Patio Bonito: Patio Bonito y Tairona.

¿Cuándo empezó la cuarentena en Colombia?

La cuarentena en Colombia inició el último 24 de marzo a la media noche y ha sido alargada hasta el 31 de mayo. Mientras que, la ampliación de la emergencia sanitaria va a partir del 1 de junio hasta el 31 de agosto, que en principio, iba hasta el 30 de mayo.