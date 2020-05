Desde que se dio inicio a la cuarentena, muchas son las historias que se escriben en torno a los bonos económicos que ofrecen los Gobiernos para frenar el coronavirus. En Colombia, una mujer fue a retirar el dinero para su familia y le dijeron que había muerto.

Denis Cárdenas, de 45 años, quedó en shock al enterarse por la línea de atención al público del programa “Familias en Acción”, que no recibiría el bono porque había muerto. La sorpresa de la mujer fue mayor, pues “casi ni se enferma”, sostuvo el medio NotiCentro.

“Me informan que yo aparezco fallecida y que por eso es que a mí no me han cancelado el dinero que me tienen que cancelar (sic). Al decirme que yo aparezco fallecida me preocupo mucho. No puede ser porque yo estoy viva”, expresó.

Denis se pregunta: “¿De qué muerte están hablando ellos?. ¿De qué forma me morí yo? Porque yo no me he muerto, yo estoy aquí todavía. Yo necesito que me arreglen ese problema. Eso me perjudica a mí y a mis hijos porque necesito ese dinero para la comida”.

Lo que más teme Denis Cárdenas es que la experiencia que vivió se replique en otras familias necesitadas de Colombia. En su caso, el bono “Familias en Acción” es el único sustento de su familia para sobrellevar la COVID-19. Su esposo es transportista de un vehículo menor, y por la emergencia sanitaria, no ha podido trabajar.

“De pronto, así como me está pasando a mí le está pasando a muchas personas. Esas son ayudas que manda el Gobierno y no deberían hacer eso. Las bases de datos tienen que revisarlas bien para ver que está pasando ahí”, asegura.

Para su tranquilidad, la mujer logró bajar de la página de la Registraduría el documento en el que confirma que su cédula está vigente, y que por ende no ha fallecido. Asimismo, exige a Familias en Acción que “le arreglen ese problema”.