Colombia: hombre lanza contra el suelo su mercancía tras ser multado por vender en calle [VIDEO]

Desesperado por no poder vender su mercancía para obtener recursos, un hombre de Pereira (Colombia) arrojó al suelo las paltas y frutas que ofrecía al público tras recibir una multa de la policía por salir a vender en medio de la cuarentena por el nuevo coronavirus. El individuo recibió apoyo tras la difusión del video en las redes sociales.

Octavio Agudelo se ha dedicado a vender frutas y verduras durante toda su vida, según reporta el diario Publimetro. La necesidad de dinero lo llevó a ofrecer su mercancía en plena calle pese a las medidas preventivas dictadas en Colombia para frenar el avance del coronavirus.

PUEDES VER Argentina: niño de 7 años viaja en caballo hasta una loma para buscar señal y enviar sus tareas

Fue en esta situación que la policía local lo encontró y le aplicó una multa de 936 323 pesos colombianos (unos 244 dólares) por trasgredir las normas de cuarentena establecidas por las autoridades.

Visiblemente fastidiado y triste ante esta situación, el hombre decidió estrellar contra la vía pública las paltas y frutas que vendía. “Mi familia y yo vivimos y comemos de esto. Me parece injusto lo que hacen con los pobres. Si no vendo mi familia y yo no comemos”, se lamentaba el individuo.

Las imágenes del incidente fueron difundidas en las redes sociales y llamaron la atención de la Personería de Pereira, que acudió donde Agudelo para brindarle su respaldo y ayudarle a garantizar sus derechos. El comerciante también contó con el apoyo de otras personas.

Colombia, país que registra 18 330 infectados con el nuevo coronavirus, también registró el caso de un anciano de 70 años que fue agredido por un grupo de policías tras salir a vender dulces en la calle para obtener recursos pese a la pandemia.