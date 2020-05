Colombia: anciano pide que no despidan a policía que lo agredió mientras vendía dulces [VIDEO]

Don Néstor Novoa, el anciano que fue agredido por un grupo de policías cuando intentaba vender dulces en una calle de Bogotá (Colombia) durante la cuarentena asegura no guardar rencor a los responsables y espera que no sean despedidos. El comandante del cuerpo policial acudió a pedirle disculpas en nombre de su institución.

El hombre de 70 años de edad comentó las dificultades económicas que lo llevaron a volverse vendedor ambulante. “Yo se que soy mayor de edad, pero la cuestión económica me obligó, prácticamente no recibía apoyo de ninguna institución”, indicó.

En entrevista con el canal City TV de Colombia, Néstor dio su versión del episodio de abuso de autoridad del que fue víctima cuando iba a conseguir mercancía. “Un agente me detuvo, me golpeó. Me cogió del cuello, me apretaron duro, me pusieron las esposas, me arrastraron por el piso con las esposas puestas”, señaló.

No obstante, el hombre también manifestó que no siente rencor alguno por el hecho y pidió que el agente responsable de la agresión no sea despedido ni sancionado, pues necesita sustento para mantener a su familia. “Todos cometemos errores en esta vida”, dijo.

El comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, general Óscar Gómez Heredia, acudió personalmente a ofrecer sus disculpas al anciano en nombre de su institución por el incidente.

“Es un deber de caballeros reconocer cuando nos equivocamos, y en este caso la policía trabaja para ganar confianza con nuestra comunidad, y si nos equivocamos, corregimos y lo aceptamos”, afirmó el oficial al citado medio de Colombia.