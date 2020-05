TARJETA SUBE ARGENTINA | A fin de evitar cualquier contacto social innecesario para reducir la posibilidad de contagio del coronavirus, las autoridades del Gobierno nacional, Gobierno de la Ciudad y Gobierno de la Provincia de Buenos Aires se reunieron el pasado viernes 15 de mayo para autorizar que solo personal esencial y exceptuados pueden movilizarse a través del transporte público. Finalmente la decisión fue dada a conocer a través del Ministerio de Transportes, por lo cual también se reforzará el control de la circulación en la vía pública y en este escenario aparece la tarjeta SUBE, la cual solo estará habilitada para el personal médico, policías, trabajadores de servicios básicos, etc. Todo esto en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio en Argentina.

Durante los últimos días se ha incrementado la afluencia de personas solo porque se flexibilizaron las normas de la cuarentena, y el Gobierno pudo percatarse que se habían incrementado las personas que usaban el transporte público. A raíz de esto se adoptó la medida en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

¿En qué trasportes puedo viajar con la tarjeta SUBE?

Colectivos, trenes, subtes y lanchas son todos los vehículos en los que podrás viajar con la tarjeta SUBE, si eres uno que se encuentra dentro de la población autorizada por el Gobierno. Además si es que ya se te acabó por completo tu saldo, tienes la posibilidad de continuar viajando por un monto de saldo negativo de $72 como máximo.

¿Dónde consigo a tarjeta SUBE?

La tarjeta SUBE puedes conseguirla en todos los Puntos SUBE ubicados en las agencias de lotería, estaciones de tren o subte y locales comerciales que se encuentren activos, ya que debido al aislamiento social, preventivo y obligatorio, los Centros de Atención se mantienen cerrados de manera temporal.

¿Debo crear una cuenta para usar la tarjeta SUBE?

Uno de los pasos fundamentales es crearte una cuenta con el número de tu tarjeta SUBE, pues esto te permitirá recuperar tu saldo si acabo pierdes tu tarjeta o te la roban. Asimismo, podrás gozar de varios beneficios, uno de ellos Tarifa Social.

¿Cómo recargo la tarjeta SUBE?

Para recargar la tarjeta SUBE es solo debes acceder a homebanking u otras aplicaciones de pago o cajeros automáticos. Es importante que acredites la carga en una Terminal Automática, un dispositivo de Conexión Móvil o desde la app Carga SUBE.

¿Cuánto puedo recargar en la tarjeta SUBE?

En la tarjeta SUBE el monto máximo que podrás recargar es de $600, y como monto mínimo podrás recargar $2. Igualmente, se podrá hacer la carga mediante aplicaciones de pago debido al aislamiento domiciliario.

¿Cómo consultar el saldo de mi tarjeta SUBE?

Para consultar el saldo de tu tarjeta SUBE, deberás acceder a sube.gob.ar y buscar la sección ‘Mi SUBE’. Inmediatamente luego, deberás hacer clic en 'Consulta de saldo’. En ese mismo espacio podrás ver tus movimientos realizados.

¿Cuáles son los beneficios de la tarjeta SUBE?

Uno de los más importantes beneficios de la tarjeta SUBE es que podrás comprar un boleto de colectivo o tren a un 55 % menos del coste real. Hay que tener en cuenta que este descuento está dirigido en exclusiva a personal de trabajo doméstico, jubilados, excombatientes de Guerra de Malvinas, beneficiarios de programas oficiales de asistencia y pensionados.

¿Qué hacer en caso de perder la tarjeta SUBE?

Si has extraviado la tarjeta SUBE o has sido víctima de robo, tendrás que ingresar a sube.gob.ar, donde llenarás un formulario y procederá a bloquearse. Del mismo modo, si has registrado tu tarjeta SUBE, podrás recuperar tu saldo anterior y obtener otra.

Recomendaciones para viajar en el transporte público

Se debe tener especial cuidado cuando se viaje en el transporte público, es por esto que el Ministerio de Salud de la Nación ha brindado una serie de recomendaciones para aquellas personas que estén autorizadas a hacerlo: