Una joven de 21 años pasó ocho días conectada a un ventilador mecánico en un hospital de Inglaterra después de confundir la COVID-19 con la fatiga, tras hacer demasiadas sentadillas. La estudiante de zoología Lucy Patterson comenzó a sentir dificultad para respirar después de un entrenamiento en su casa, pero lo atribuyó al ejercicio intenso.

Patterson no tenía problemas de salud subyacentes y pensó que era de bajo riesgo. Sin embargo, se había autoaislado durante dos semanas debido que una compañera de casa había tenido síntomas del coronavirus.

Estuvo varios días con molestias para respirar y el 14 de abril llamó a su médico de cabecera y le pidió que le enviara una ambulancia, ya que cada vez se sentía peor. Lucy desarrolló neumonía en el 50 % de sus pulmones y pasó ocho días con un ventilador en el Hospital de la Universidad de Liverpool.

“Mi médico de cabecera me dijo que fuera a A&E, pero cuando llamé al servicio de ambulancia me dijeron que pasarían horas y me pidieron ir por mi cuenta si podía”, dijo Lucy, que vive en Wavertree.

“Tenía mucho miedo. Tuve que tomar un taxi porque no tenía otra forma de llegar allí”, dijo la estudiante de Ballymoney a The Tab. Tras realizarle una serie de pruebas, revelaron que su nivel de oxígeno en la sangre era bajo y Lucy fue llevada a una sala separada de coronavirus, según informó BBC.

"Fue realmente difícil no tener a mi mamá y mi papá conmigo y tener que explicarles en una videollamada lo enferma que estaba. Estaba sola, pero el personal fue tan encantador", dijo la joven estudiante.

Los niveles de oxígeno en la sangre de Lucy finalmente aumentaron y fue dada de alta el 21 de abril. Aunque tendrá que regresar al hospital para una radiografía de tórax en cuatro meses, la muchacha dice que ahora se siente “100 % de vuelta a la normalidad".