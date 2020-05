Conferencia mañanera AMLO EN VIVO | El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, brinda su discurso a los medios de comunicación y población hoy jueves 21 de mayo de 2020. Sigue todos los detalles de la rueda de prensa de AMLO en esta nota.

En toda la historia de México, López Obrador es el primer presidente que ofrece conferencias matutinas a los periodistas. Esta práctica se empezó a realizar desde los años 70; sin embargo, AMLO lo ha convertido en una actividad tradicional durante su gobierno.

El discurso de AMLO incluye temas relevantes y coyunturales sobre el estado mexicano. Por ello suelen durar poco más de dos horas. La República te informa minuto a minuto para que no te pierdas ningún detalle de la conferencia matutina.

Conferencia mañanera de AMLO hoy jueves 21 de mayo de 2020

Reconocimiento de personal de salud de la SEDEMA

El presidente López Obrador informó la intención del secretario José Ojeda para homenajear al personal médico de la Marina que están ayudando en la primera línea de combate contra la COVID-19 para el próximo 1 de junio, Día de la Marina mexicana.

“Me comentó el Almirante Ojeda que se quiere hacer una ceremonia, cuidando Sana Distancia, para hacer un reconocimiento al personal médico de la Marina que está ayudando en el Plan Marina”, señaló durante la mañanera.

AMLO asegura que desterrará a la corrupción

El presidente AMLO, aseguró que es propósito de su Gobierno “terminar de desterrar la corrupción por completo”; en referencia al sistema portuario.

El mandatario federal afirmó que busca, con apoyo de la Marina, acabar con “todo el sistema portuario, como lo estamos haciendo en Aduanas”.

Temas conferencia mañanera AMLO ayer miércoles 20 de mayo de 2020

Seguridad Pública

El presidente Andrés Manuel López Obrador inició su mañanera cediendo la palabra al secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, para dar el informe mensual relacionado a la seguridad.

“Como cada mes se va a informar sobre el tema de la seguridad pública, lo que se está haciendo para conseguir la paz en el país, del trabajo que realizamos todos los días con ese propósito”.

El secretario Durazo señaló que hubo una leve disminución en los números relacionados a los homicidios dolosos y feminicidios.

“Logramos nuevamente revertir la tendencia de crecimiento y estamos ligeramente a la baja en el número de homicidios dolosos respecto al mes anterior. Lo importante señalar es que se ha conservado la línea de contención”, precisó el secretario de Seguridad, añadió: “En feminicidio es a la baja, 70 este mes; se muestra una tendencia a la baja”.

Asimismo, la cifra de los secuestros se ha reducido y Durazo aseveró que la “la comisión antisecuestros ha hecho un trabajo importante con el apoyo de la Guardia Nacional”, pero manifestó que “todavía hay mucho por hacer”.

AMLO sobre la vacuna contra el COVID-19: “Debe ser de interés de público”

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aprovechó en comentar sobre la pandemia del coronavirus e hizo un pedido a quiénes están desarrollando la vacuna contra la COVID-19: que no sea privatizada y que se ponga a disposición de la humanidad.

“Mientras no haya una vacuna, una cura, estamos nosotros tomando esa iniciativa desde el principio convocando a los jefes de Estado del mundo para que juntos, gobiernos y científicos del mundo, se trabaje para tener la vacuna contra el COVID-19, esa fue una propuesta que hicimos en la ONU, está aprobada, en varios países se está trabajando.”, comentó AMLO.

Banderazo virtual para las obras del Tren Maya

AMLO mostró su deseo de estar presente en el banderazo del Tren Maya, pero mencionó que su viaje se realizará dependiendo de lo que le digan las autoridades de salud, ya que existe riesgo de contagio por el coronavirus. En caso de no asistir, participará de esta actividad de manera virtual durante una de las conferencias matutinas.

“Si no se puede, lo hago por teleconferencia, damos un banderazo desde Palacio en una mañanera para que inicien los trabajos, siempre y cuando también tengan autorización las empresas.”, comentó López Obrador.

Sanciones para empresas que incumplan con las fechas de entrega de la obra Tren Maya

El presidente de México continuó hablando sobre el proyecto del Tren Maya, y exigió el cumplimiento de las fechas de entrega de la obra a las empresas encargadas. De lo contrario, AMLO aseguró que no tendrán más contratos mientras dure su mandato.

“Nada de que se paró la obra, que hace falta ampliación presupuestal, eso ya se terminó, nada de que faltaron ingenieros, equipo, no pudimos avanzar, se va a cumplir vamos a terminar a mediados de año”, enfatizó el mandatario mexicano.

“Nada de empresas constructoras irresponsables, así como no hay gobierno federal corrupto, así como no se pide moche para entregar obras, como no hay influyentismo, así como hay piso parejo, como no hay soborno, igual las empresas”, dijo.

AMLO defiende el control de la fuentes renovables

“Ahora hay una campaña hasta en los periódicos más famosos, que vamos a estatizar, no, lo que estamos haciendo es poniendo orden y acabando con la corrupción que existía en la CFE, influyentismo, corrupción, sobre precios, de todo, entonces se está ordenando”, aseguró AMLO, negando cualquier un estatismo por parte de su gobierno.

López Obrador también dejó en claro que no teme lo que digan los medios de comunicación, ya que el accionar del Gobierno está enfocado en busca el bienestar del interés nacional, “está el interés del pueblo y la nación”.