“Quiero que a mi papá lo metan preso”: el desgarrador pedido de una hija abusada en Argentina

Hace aproximadamente un año, Selena, de 19 años, rompió su silencio y denunció a su papá por abuso sexual. Según su testimonio, fue ultrajada por él a los 11 años, al igual que su hermana cuando tenía 13. Ocho años después, ella hace un desgarrador pedido a la justicia de Argentina.

La joven muy desesperada contó a Telefé Noticias que su padre continúa en libertad, y que producto de esa injusticia, su hermana intentó quitarse la vida. Entonces, reclamó: “Yo quiero que a mi papá lo metan preso”.

Hace cinco años, su hermana denunció a su padre por abuso sexual, pero con el tiempo nada se hizo y ella actualmente se encuentra alojada en un albergue.

“Yo el año pasado hice una denuncia en contra de mi papá porque él me violó a los 11 años. Ahora estoy buscando justicia porque mi hermana lo denunció por lo mismo y hace dos días intentó suicidarse”, contó Selena.

Hasta el momento, la Policía de Argentina solo le ha tomado la declaración a Selena porque volvió a presentar una denuncia contra su padre. A su hermana nunca la citaron. “Hace cinco años que no hacen nada y no quiero que a ella le pase algo”, dijo indignada.

Las dos hermanas sufrieron el abuso en su propia casa, donde ni su madre fue capaz de protegerlas, ya que sufre de alcoholismo. La joven aclaró que nunca recibieron apoyo de ninguna organización, y que ahora vive en la casa de su novio por temor a las represalias de su padre.

“Yo quiero que a mi papá lo metan preso. Nosotras tenemos un hermano más y no queremos que lo siga viendo. No hacen nada, él sigue trabajando y me da miedo”, exigió la joven sumamente angustiada.