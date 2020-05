Semovi México: ¿Cuáles son los requisitos para el pago de bono a transportistas?

En el marco de la emergencia sanitaria ocasionada por el coronavirus, el 1 de junio comenzará la entrega de los cerca de 350 millones de pesos para apoyar en la compra de combustible a los transportistas de la Ciudad de México. Esto como parte de los acuerdos alcanzados a principios de año entre la Secretaría de Movilidad (Semovi) y los trabajadores de transporte. La Semovi dio a conocer los lineamientos y bases de esta acción social, cuyo objetivo es apoyar a 15.000 unidades de transporte público tipo microbús y autobús y a 1.805 de corredores concesionados. A partir de junio y durante cinco meses se pagará a este sector un bono para el subsidio del combustible.

En apoyo al transporte concesionado por el #COVID19, se otorgarán bonos de combustible mensuales por:



🚌4 mil pesos a unidades de ruta

🚌6 mil pesos a unidades de corredores



Inicia tu pre-registro 👉 https://t.co/v4h6r7aGKq pic.twitter.com/ghDFbIsLgM — Secretaría de Movilidad CDMX (@LaSEMOVI) May 17, 2020

“Estamos coordinando todo para el 1 de junio iniciar, a reserva de que por temas de salud nos den otra instrucción; queríamos empezar a finales de mayo, pero por la jornada de salud, preferimos postergarla, tanto por los conductores, del personal y por el momento seguimos confirmados de esta manera”, señaló la diectora General de Licencias y Operación del Transporte Vehicular de la Secretaría de Movilidad, Nadjeli Babinet.

¿Cómo se realizará la entrega del bono?

El pago para los transportistas de ruta será de 4.000 pesos mensuales durante cinco meses y en el caso de corredores concesionados será de 6.000 pesos por el mismo periodo y periodicidad. En ambos, el depósito se hará en tarjetas electrónicas que serán de “uso restringido para la adquisición de combustible".

Para este apoyo a los transportistas, se contará con un presupuesto de hasta 410 814 000 de pesos para la entrega de los bonos de combustible y 33 793 120 pesos para la empresa que entregará las tarjetas electrónicas, que en este caso es Sí Vale.

Los recursos provienen del Fideicomiso para el Fondo de Promoción para el Financiamiento del Transporte Público (FIFINTRA).

Semovi: bonos de combustible

Bonos de combustible: tarjetas con seguridad

Para producir las tarjetas y tener un mecanismo de seguridad en la entrega de los bonos de combustible, la Semovi contactó a la empresa Sí Vale. Asimismo detalló que tendrán medidas de seguridad para que los beneficiarios solo puedan usar en el combustible que está autorizado cada unidad.

También se identificará la placa del automóvil a la que se asignó ese bono y en caso se detecte mal uso, se podrá cancelar: “Son medidas de seguridad altas, no solamente para que no puedan ser clonadas, tenemos un seguimiento con apoyo de Sí Vale de cómo se usa la tarjeta, en caso de que, por ejemplo, un mismo ID hiciera dos cargas en dos puntos diferentes, o que fueran distantes o que cargara más del monto, estaría bloqueándose”.

Requisitos para el solicitante

1. "Constancia” a nombre del solicitante otorgada por la Subsecretaría del Transporte de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México.

2. Identificación oficial original y vigente, con fotografía y firma del concesionario.

3. Comprometerse a realizar las acciones y trámites pendientes enumerados en el Documento de Resultados de la “Estrategia”, anexado al Convenio de adhesión a la acción social y a participar en las acciones de regularización y mejoramiento del Servicio de Transporte Público de Pasajeros Colectivo.

4. Revisión física de las unidades y de la documentación digital remitida por el “Concesionario”.

5. Proporcionar los siguientes datos al personal de la Dirección de Operación y Licencias de Transporte de Ruta y Especializado durante la cita de inscripción a la Acción: a. Pertenencia étnica; b. Grado máximo de estudios; c. Tiempo de residencia en la Ciudad de México.

“Este programa no sólo es para el bono, también tenemos un programa de regularización de los documentos de los transportistas. Primero tienen que hacer un registro en línea, ingresan sus documentos y nosotros hacemos una revisión de que sean legítimos, coincidan los datos, tengan la posibilidad de comprobar que sí tienen una concesión y que la unidad que nos señalan existe, no ha sido chatarrizada y no está robada”.