Un vendedor de alimentos en un mercado de Córdoba (Argentina) fue sometido a una prueba de coronavirus e inmediatamente derivado a su casa para que esperase el resultado. Esto resultó perjudicial, pues el individuo terminó contagiando involuntariamente a su familia.

Jonathan Garro, de 29 años, no le daba mayor importancia a la tos seca y al dolor de cabeza que sentía. Además, usaba mascarilla, guantes y alcohol en gel, según las indicaciones sanitarias. El último sábado, el hombre pasó por el hisopado, tras el cual se le dijo que el resultado saldría por la noche y lo mandaron a esperarlo en su casa.

“No entendí por qué razón me mandaban a casa, cómo iba a saber si tenía o no la enfermedad, me sorprendí con esa decisión”, relató el joven al diario La Nación de Argentina.

Esa noche, una médica le comunicó a Jonathan que había dado positivo en la prueba, siendo puesto bajo aislamiento poco después, aunque sintió preocupación por su mujer, sus dos hijos, sus suegros, sus cuñados y su sobrina. Todos ellos terminaron arrojando positivo por coronavirus.

“Fue una muy mala noticia, nos preguntamos por qué nos pasó a nosotros, no teníamos explicación”, comentó el hombre.

Jonathan se encuentra aislado bajo la supervisión de un doctor y se comunica con su familia por videollamadas. "Lo que más me duele es no poder estar con mis hijos, los extraño mucho. Me imagino que todos nos vamos a recuperar pronto, voy a poder abrazar a todos y agradecerle a Dios de que pudimos salir de esta mala situación", afirmó.

Argentina registra hasta ahora 8.809 contagiados y 394 fallecidos por el nuevo coronavirus. Otro hombre de dicho país con el virus no mostró cuidado con los demás y escapó del hospital para comprar un cargador.