Israel: Crean mascarilla al estilo ‘Pac-Man’ que puede utilizarse mientras se come

La pandemia del nuevo coronavirus ha cambiado drásticamente la forma en la que vivimos, obligándonos a portar una mascarilla facial en lugares públicos para evitar un potencial contagio. No obstante, también ha representado un obstáculo al momento de comer y beber, donde es necesario quitársela, implicando así un riesgo de contraer el virus.

Ante esta situación, un equipo de inventores israelíes ha traído la solución. La compañía Avtipus Patents and Inventions presentó este lunes un modelo de mascarilla provista de una boca mecánica que puede utilizarse mientras se ingieren alimentos, al puro estilo del famoso juego ‘Pac-Mac’.

El mecanismo de la máscara facial se controla a través de una palanca de mano, la cual abre y cierra la ranura situada en la parte delantera, a la altura de la boca. “Puedes comer, disfrutar, beber y sacar el tenedor y se cerrará, y estarás protegido contra el virus y otras personas sentadas contigo”, afirmó Asaf Gitelis, vicepresidente de Avtipus Patents and Inventions.

La boca mecánica de la mascarilla, que se abre y cierra por medio de una palanca manual. | Foto: Amir Cohen

“La máscara se abrirá mecánicamente a mano, de forma remota o automática cuando el tenedor llegue a la máscara”, explicó Gitelis a Reuters, mientras mostraba el funcionamiento del dispositivo dentro de sus oficinas ubicadas en la ciudad de Or Yehuda, en Tel Aviv. Aunque no sería la más adecuada para tomar sopas o salsas, resulta útil con alimentos sólidos.

La compañía anunció que ya ha presentado una patente para su proyecto y planea iniciar la producción de esta mascarilla dentro de los próximos meses. Además, informó que se vendería con un precio de entre 3 y 10 shekel (alrededor de 0,85 y 2,85 dólares) por encima de las mascarillas médicas estándar de color azul.

Actualmente, los restaurantes en Israel se encuentran abiertos, pero solo ofrecen el servicio para llevar. En las afueras de un bar de jugos en Tel Aviv, Reuters mostró a los clientes un video con el funcionamiento de esta mascarilla, en donde obtuvo opiniones divididas.

“Creo que esta máscara, que me permite comer mientras todavía la estoy usando, es imprescindible”, indicó Ofir Hameiri, un estudiante de posgrado de 32 años. Por su parte, Ron Silberstein, un músico de 29 años, señaló: “no creo que esta máscara pueda contener este tipo de helado, está goteando por todas partes. No me gustaría usarlo después”.