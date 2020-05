Una mujer de Michigan (Estados Unidos) continúa amamantando a sus hijos de cinco y dos años tres veces al día, y manifiesta que seguirá haciéndolo por lo menos hasta que tengan ocho años. La madre no se ha detenido pese a las opiniones negativas de otras personas.

Laura Smith, de 25 años, asegura que sus hijos nunca han contraído la gripe ni acudido al doctor gracias a los nutrientes de su leche. “Las personas no se dan cuenta de cuantas vitaminas y nutrientes hay en la leche materna. Por eso, no tengo planes de detenerme por ahora”, indicó al diario The Sun.

En 2015, la mujer tuvo a Joel, su primer hijo. “Escuché que los médicos recomendaron que las madres dejen de amamantar a los bebés a los seis meses de edad. Pero cuando Joel pasó ese punto, no había forma de que me detuviera”, relató.

El otro hijo, Bennett, nació en 2017. Desde entonces, la mujer no ha dejado de darles su leche a ambos. “Creo que mi límite personal para alimentar a mis hijos sería hasta los ocho años, pero si todavía no quisieran detenerse, no les diría que no”, aseguró la mujer, natural de Estados Unidos.

La madre asegura que otras personas la miran feo por continuar amamantando a sus hijos pese a su edad. “Los extraños me llaman asquerosa, pero no me importa”, señaló.

Smith, quien comentó que ella y sus hermanos fueron amamantados por su progenitora hasta los cuatro o cinco años, desea alentar a más madres a darle leche materna a sus hijos sin importar su edad.

Este caso, registrado en Estados Unidos, causó tanto asombro como el de otra madre de Nigeria que tuvo hijos a los 68 años.