Coronavirus en EE. UU. [EN VIVO] hoy 19 de mayo: Pelosi llama obeso mórdido a Donald Trump por tomar hidroxicloroquina

Última hora Coronavirus Estados Unidos EN VIVO | La pandemia del COVID-19 continúa expandiéndose alrededor del mundo y las cifras de contagios y fallecimientos en el país al mando de Donald Trump continúan en aumento.

Hasta este martes 19 de mayo la cifra de fallecidos por coronavirus aumentó a 90.369 y los casos positivos se incrementaron a 1 508 957, según cifras oficiales.

CIFRA ACTUALIZADA DE CORONAVIRUS EN ESTADOS UNIDOS Contagiados: 1 508 957 Muertos: 90.369 Recuperados: 28.339

CIFRA ACTUALIZADA DE CORONAVIRUS EN EL MUNDO Contagiados: 4 823 479 Muertos: 318.857 Recuperados: 1 798 654

Últimas Noticias del Coronavirus en Estados Unidos hoy 19 de mayo

7:45 Corte Suprema de Oregón restablece las restricciones de coronavirus del gobernador

La Corte Suprema de Oregón suspendió la orden de un tribunal inferior que había invalidado las restricciones estatales impuestas por la gobernadora Kate Brown para frenar la propagación del nuevo coronavirus.

Un juez del condado de Baker dictaminó el último lunes que las restricciones relacionadas con el coronavirus impuestas por el gobernador eran “nulas y sin efecto”, en respuesta a una demanda presentada a principios de este mes por 10 iglesias en Oregon que argumentaban que las reglas de distanciamiento social del estado eran inconstitucionales.

7:30 Pelosi critica a Trump por tomar hidroxicloroquina

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, demócrata por California, castigó el lunes al presidente Donald Trump por su decisión de tomar hidroxicloroquina , diciendo que los expertos en salud advirtieron sobre sus efectos y que podría ser perjudicial para el presidente porque es "obesidad mórbida ".

"En lo que respecta al Presidente, él es nuestro presidente y preferiría que no tome algo que no haya sido aprobado por los científicos, especialmente en su grupo de edad y en su, digamos, grupo de peso, obesidad mórbida, ellos Entonces, creo que no es una buena idea ", dijo Pelosi en una entrevista para CNN.

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, llama a DonaldTrump obeso mórbido y dice que preferiría que el presidente de los Estados Unidos no estuviera tomado hidroxicloroquina porque los científicos no lo aprueban.pic.twitter.com/f1QhagvB0t — Sarah Yáñez-Richards (@VoyageAdvice) May 19, 2020

7:20 Tres estados anuncian reinicio de eventos deportivos

Texas, Nueva York y California anuncian que en algunos días se retomarían los encuentros deportivos entre equipos profesionales.

“Los eventos deportivos-profesionales en esa primera semana de junio más o menos sin espectadores y modificaciones y condiciones muy prescriptivas también pueden empezar a avanzar”, señaló en una videoconferencia.