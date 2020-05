“Uno estudia para ser médico, no para ser verdugo”: urgenciólogo sobre colapso del sistema de salud en Chile

En medio de la crisis sanitaria que atraviesa Chile debido a la propagación del nuevo coronavirus, un médico urgenciólogo contó un sensible relato de la realidad del sistema de salud de su país al matinal Mucho Gusto.

Se trata del director de la Sociedad Chilena de Medicina de Urgencia, Yuc Kong, quien fue entrevistado por el medio local este martes 19 de mayo.

PUEDES VER Argentina: madre sorprende a su hijo cuando intentaba abusar de su hermana de cuatro años

“Nuestra capacidad de recibir a pacientes en camas críticas está en su máximo nivel, ya estamos hablando de un delta muy pequeño y tenemos ciertos sectores y ciertos hospitales de la Región Metropolitana que ya no tienen más capacidad de camas críticas”, señaló el especialista.

En este contexto, el profesional de la salud añadió que “en esa situación nos encontramos hoy, esperando que esto siga avanzando lamentablemente, porque, como sabemos, vamos con un retraso y esperamos que las próximas semanas sea aún peor”.

Lamentó que la población no toma en serio al virus ni a sus consecuencias fatales. “Mucha gente no cree que la COVID-19 sea cierta, nosotros nos esforzamos en mostrarlo, por la influenza todos los años nosotros hemos visto hospitales colapsados en junio, julio, hoy día tenemos colapso en mayo, y, hay que ser franco en esto, el colapso ya es local en muchos hospitales, lo que estamos esperando es que sea a nivel nacional para declarar: el país colapsó, pero estamos muy cerca de eso”, explicó.

PUEDES VER Murió pastor de Camerún que decía “curar” a pacientes de coronavirus con sus manos

Asimismo, Kong manifestó que “hoy nos quedan muy pocos ventiladores en Santiago y cuando tú tienes un paciente que te está diciendo ‘doctor, me estoy ahogando’ y tú le dices ‘perfecto, tengo la unidad’, es un alivio para ti, pero para el paciente, sobre todo”.

Frente a la pandemia debido al COVID-19 que vive el país sureño, añadió que “es increíblemente difícil, porque uno estudia para ser médico, no para ser un verdugo. Y lamentablemente uno en alguna posición te coloca cuando ya no existen más recursos y tu capacidad humana se ve sobrepasada. ¿Qué voy a hacer ahora? no tengo más que ofrecerle a la gente".