Atleta paraolímpico vivió un momento de terror al ser acechado por dos tiburones [VIDEO]

Durante el último fin de semana, el nadador español Ariel Schrenck vivó uno de los peores momentos de su carrera mientras se encontraba nadando en la costa de Sant Feliu de Guíxols, Gerona, España. Tras las flexibilización de la cuarentena, el atleta decidió salir a entrenar, sin embargo, terminó llevándose un gran susto.

De acuerdo a las imágenes difundidas, se puede ver que el atleta paraolímpico se encontraba solo en el mar, a varios metros de la orilla, cuando aparecieron dos tiburones, que empezaron a acecharlo. El video fue filmado por los padres de Ariel, quienes tras advertir lo que estaba sucediendo, comenzaron a gritar.

Carolina Martínez, madre del nadador, recordó el preciso momento ante Cadena 3: “Me concentré en poder gritarle para que me escuchara y poder hacerle salir del agua”. Mientras ella se encontraba gritando para que su hijo escuche, Ariel Schrenck se encontraba nadando.

Mira aquí el impactante video

"Paré a recuperar aire y veo cómo mi madre me empezó a gritar como una loca (...). Si me grita con esta locura es que hay tiburones en el agua”, contó Schrenck. "En ese momento me entraba un pánico terrible en el cuerpo y empecé a nadar como loco, creo que estaba a 100 metros de la orilla”, recordó el atleta para el programa Jugones de España.

“No estoy en plena forma, ni mucho menos, y casi me muero esprintando hacia la orilla”, añadió Ariel, quien tardó cerca de un minuto en regresar a la arena. Una vez que estuvo a salvo, según contó, se desplomó para descansar pues sabía que había pasado lo peor.