Lauren Rootes, de 22 años, es madre de un bebé y oriunda de North Shields, Newcastle-upon-Tyne, Inglaterra. Durante la cuarentena por la COVID-19, decidió teñirse el cabello con un color que nunca había experimentado, pero algo salió muy mal.

Tras aplicarse el tinte, la joven empezó a sufrir una terrible reacción alérgica, que estalló en una erupción muy dolorosa y supurante, e incluso se le cayeron algunos mechones de cabello. La mujer decidió contar su experiencia para que todos tengan cuidado.

“Lo primero que pensé cuando me miré en el espejo y vi que todo se había hinchado fue que parecía un extraterrestre. Mi frente y mis ojos empezaron a hincharse rápidamente, mi cabeza comenzó a enrojecerse, en todas partes estaba goteando y exudando una cantidad horrible de maldad color miel”, contó.

La mujer quiso experimentar un nuevo color en su cabello, sin imaginar que sufriría dolorosas erupciones en la piel.

Y agregó: “No podía, y aún no puedo, acostarme sin que me duela. El dolor en el que estoy es insoportable, no puedo acostarme, no puedo dormir, me siento mal todo el tiempo, no puedo comer, siempre estoy mareada si me levanto, solo no quiero que nadie más sufra esto si se puede prevenir”.

Después de 48 horas, a la joven se le hinchó el rostro y los médicos le diagnosticaron una alergia tras haberse teñido el cabello. “Me he pintado mucho el cabello y lo he estado haciendo desde que tenía nueve años”, sostuvo.

La joven empezó a sufrir una terrible reacción alérgica que estalló en una erupción muy dolorosa y supurante.

“Estaba buscando un color negro esta vez, algo normal por una vez, y pensé que la cuarentena era la oportunidad perfecta para teñirlo nuevamente. Ni siquiera pensé en hacer una prueba de alergia, ya que es un tinte para el cabello que he usado durante diez años sin problemas”, finalizó la mujer inglesa.