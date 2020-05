En el marco de la conmemoración del Día Internacional contra la Homofobia, Bifobia y Transfobia, Andrea Canto Rufino, auxiliar de Enfermería General, señaló que ser una mujer transgénero no ha sido un impedimento para laborar en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de la ciudad de Mérida, Yucatán (México) desde el 2012.

“Desde un principio esta noble institución me mostró respeto e inclusión, y me dio la oportunidad de ejercer mi profesión, la cual disfruto con todo el corazón, guardando la salud de los pacientes con amor y respeto”, expresó la auxiliar a Milenio.

Andrea Canto comentó que “ser enfermera le permite ayudar a los demás”, ya que se desempeña en una Unidad de Medicina Familiar (UMF), donde realiza diversos tipos de seguimientos médicos en coordinación con sus compañeros, quienes siempre “le han dado un buen trato”. Actualmente brinda atención a pacientes de la pandemia de COVID-19.

“Esta Institución nunca me mostró ningún tipo de discriminación, siempre me recibió con los brazos abiertos respetando mi identidad de mujer transgénero”, afirmó. El IMSS refrendó su compromiso para fortalecer una cultura de la no discriminación.

La historia de Andrea y su pasión por la enfermería comenzó a escribirse hace 20 años, en las aulas del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep), en donde cursó la licenciatura y pese a diversos problemas con los directivos, se graduó con el mejor promedio.

El conservadurismo que imperaba en aquellos días ocasionó que Andrea no pudiera ejercer su profesión al terminar sus estudios, hasta que se le presentó la oportunidad de entrar a laborar a un hospital del IMSS en Mérida.

Al principio tuvo que incursionar disfrazada de hombre “como Sor Juana Inés de la Cruz” recordó. Posteriormente, tras pláticas con altos mandos de la institución, logró que la aceptaran en el trabajo tal y como es realmente, es decir, como mujer. Durante la emergencia sanitaria por la epidemia de la COVID-19, Andrea brinda atención a pacientes con todas las medidas de protección y sana distancia.

El IMSS reiteró su determinación de trabajar para formar instituciones más incluyentes que garanticen el acceso pleno a los derechos laborales, servicios médicos y la seguridad social en igualdad de condiciones.