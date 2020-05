La primera ministra de Nueva Zelanda comprobó en carne propia lo estricto de sus normativas para la lucha contra la COVID-19. Jacinda Ardern fue impedida de ingresar a un restaurante con su pareja, a pesar de ser una de las líderes políticas más elogiadas en el mundo.

Según informó la agencia Reuters, Ardern y su compañero Clarke Gayford pretendían ingresar a una cafetería de Wellington, pero fueron rechazados porque el aforo ya estaba completo, respetando las estrictas reglas de distancia física entre personas.

Un usuario de redes sociales publicó en su cuenta de Twitter que la primera ministra había sido rechazada del local, a lo que Gayford respondió al tuit, admitiendo: “Tengo que asumir la responsabilidad de esto, no me organicé y no reservé en ningún lado”.

Sin embargo, cuando ya se marchaban un empleado corrió tras ellos para informarles que una mesa había quedado libre, y la pareja regresó. “El camarero fue muy amable por perseguirnos cuando se quedó libre una mesa. Servicio A +”, añadió Clarke Gayford.

El pasado martes, Ardern había decretado una relajación de las normas contra la pandemia, consideradas como unas de las más estrictas del mundo, y permitió la apertura de cines, cafés y comercios.

La política ha sido elogiada por la respuesta de su país a la pandemia. Hasta el domingo, Nueva Zelanda tiene 1.149 casos confirmados de coronavirus, 350 casos probables y 21 muertes. Ardern anunció a fines del mes pasado que el virus había sido “eliminado” en su país después de casi cinco semanas de estrictas medidas de bloqueo.