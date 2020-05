José Rodrigo Aréchiga Gamboa, más conocido como el ‘El Chino Ántrax’, se volvió famoso por su lujosa vida y sus romances con bellas modelos mexicanas, quienes tuvieron un trágico final debido a su relación con el sicario del cártel de Sinaloa.

Luego de que las autoridades mexicanas dieran a conocer que el ‘Chino Ántrax’ fue encontrado sin vida en las calles de Sinaloa, muchas verdades sobre el sicario salieron a la luz. Algunas de ellas fueron los casos de secuestros y sobredosis de sus parejas sentimentales.

La ‘Emperatriz del Ántrax’

Al igual que el ‘Chino Ántrax', Claudia Berenice Ochoa Félix saltó a la fama luego de que se difundiera en las redes sociales fotos suyas conduciendo vehículos de lujo, portando armas y viajando al extranjero.

A raíz de ello, la bella modelo fue apodada como la ‘Emperatriz del Ántrax’. Esto debido a que la gente presumía que Ochoa se había convertido en la líder del grupo criminal luego de la captura de José Rodrigo Aréchiga Gamboa.

No obstante, en el 2014 fue la misma Claudia quien salió a desmentir los rumores y a decir que presentaría demandas judiciales contra los medios de prensa que la sindicaban como la pareja del sicario.

Claudia Ochoa era conocida como la Kim Kardashian del cártel de Sinaloa. (Foto: La prensa)

“Se me menciona como una de las mujeres más poderosas del narcotráfico y se exhiben fotos en las que ni siquiera soy yo... Estas cuentas de Facebook y de Twitter en las que me hacen referencia, no son mías, yo no las abrí”, aseguró.

En el 2019, Claudia Ochoa falleció en su departamento de Culiacán, Sinaloa después de haberse reunido con un hombre hasta altas horas de la madrugada. Según los peritos de criminalística, la modelo murió a causa de una asfixia por broncoaspiración por la ingesta de bebidas alcohólicas y drogas ilegales.

Claudia Ochoa presumía en redes sociales su ostentosa vida lujosa y los viajes que realizaba al extranjero. (Foto: El Espectador)

Yuriana, la modelo que falleció por el ‘Chino Ántrax’

Luego de la detención del ‘Chino Ántrax’ en Ámsterdam, Yuriana Castillo Torres, su pareja y madre de su hijo, fue secuestrada en Sinaloa al salir del gimnasio en el 2014.

La joven de 23 años, de nacionalidad estadounidense, que se dedicaba al modelaje, era considerada como el prototipo de las mujeres que estaba relacionadas con los sicarios.

Yuriana Castillo y el 'Chino Ántrax' tuvieron un hijo juntos. (Foto: YouTube)

Según los testigos, ella había sido raptada debido a las disputas que existían entre los grupos al interior de cártel de Sinaloa. En ese sentido, la mayoría de las pandillas querían asesinar al ‘Chino Ántrax’.

Al día siguiente de su secuestro, Yuriana fue hallada muerta. La Procuradoría General de Justicia informó que murió de asfixia por ahorcamiento.

El cuerpo de Yuriana Castillo fue encontrado envuelto en sábanas de color blanco y atada con cables eléctricos en un terreno baldío atrás de una escuela preparatoria de la Universidad Autónoma de Sinaloa.