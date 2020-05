“¡Ahora soy inmune!”: Científico alemán asegura haber creado una vacuna contra COVID-19

En medio de una seria crisis sanitaria que ha impactado a nivel mundial, los investigadores de salud han abocado sus esfuerzos por acelerar el desarrollo de una vacuna contra el nuevo coronavirus. Actualmente, existen alrededor de 115 proyectos de vacunas diferentes.

No obstante, desde hace más de un mes, un destacado científico alemán ya había comenzado las pruebas en sí mismo y los resultados de su investigación lo han llevado a asegurar que ha logrado con éxito volverse inmune al COVID-19.

Winfried Stöcker, de 73 años, es un conocido médico y empresario fundador de la fábrica de pruebas de laboratorio Euroimmun, inversor del aeropuerto de Lübeck y las tiendas por departamento Görlitz, y profesor de la Universidad de Lübeck (Alemania) y de la Facultad de Medicina de la Universidad de Wuhan (China).

Winfried Stöcker, médico, científico y empresario alemán. | Foto: Mutter, Anna

A través de una reciente publicación en su blog, el especialista reveló que desarrolló por ingeniería genética un antígeno S1 contra el SARS-CoV-2 y lo sometió a una autoevaluación de anticuerpos. Sin solicitar la aprobación oficial, Stöcker se inyectó la vacuna varias veces por vía intramuscular con apoyo de un asistente, desde el 26 de marzo hasta el 29 de abril.

Como resultado, el científico asegura que desarrolló “anticuerpos específicos”, los cuales fueron capaces de neutralizar la COVID-19 en el cultivo celular del virus. “¡Ahora soy inmune al Sars-CoV-2! Como era de esperar, toleré bien las vacunas. Me sentí bien todo el tiempo y me mantuve saludable”, expresó Stöcker.

El médico también afirmó que su vacuna no presentó efectos secundarios. “Por lo tanto, la inmunización fue inofensiva, no hubo riesgo de infección del coronavirus ni para mí ni para mi familia y colegas”, informó Stöcker al diario alemán Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Una gran ola de inmunidad

Frente a este logro, Stöcker sugiere que tres cuartas partes de la población de Alemania o Estados Unidos podrían “vacunarse con el antígeno objetivo S1 del SARS-CoV-2 dentro de los seis meses”. Explica que se necesitan 100 microgramos para una persona y que un solo reactor de 2.000 litros puede producir 35g de antígeno por día, “lo que sería suficiente para 350.000 personas”.

“Muchos expertos se opondrán a esta propuesta”, señala el científico. “Pero al menos deberían tratar de comprender esta inmunización. Por un lado, con un pequeño número de voluntarios para determinar si no hay efectos secundarios, y, por otro lado, con personas expuestas, como las enfermeras. ¡Asumo que no ocurrirán nuevas enfermedades en estos, a diferencia de los no vacunados!”.