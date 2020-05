La maestra de un colegio de Madrid en España, causó revuelo en las redes sociales ante sus polémicas declaraciones durante una protesta contra el Gobierno en el barrio de Salamanca.

La docente enfadada dijo al programa Todo es Mentira “Yo ya subestimo al virus. Es que no me creo nada. Como no han dicho la verdad, estamos en nuestro derecho de no creernos nada de lo que nos están diciendo. Yo no he visto todavía ningún féretro, no he visto ninguna autopsia, no he visto nada, ¿vale? Yo creo que todo esto es una tomadura de pelo para entrar en crisis a España y nos van a llevar a la ruina”.

“Si no hay transparencia en los datos, ¿qué crees que piensa el pueblo? Si llevamos 50 días confinados y todavía hay 200 infectados, ¿de dónde salen?”, proseguía preguntándose. Durante sus reclamos también aprovechó para pedir que se retomen las clases presenciales.

“He estado hasta el 11 de marzo con 30 niños dando clases sin medidas de seguridad y no me he infectado, ¿por qué ahora no puedo abrir mi colegio y poder seguir dando mi actividad si no me he infectado antes?”.

Según las declaraciones de la profesora, el Gobierno ha “hecho creer” a toda la población “que tenemos un virus muy peligroso” con la única voluntad de generar caos y confusión y crear una crisis en todo España.

Tras las polémicas palabras, usuarios de las redes sociales criticaron a la pedagoga y le cuestionaron que use mascarilla protectora FFP3, la más segura, si no cree que exista la pandemia.