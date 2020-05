El impacto del coronavirus en la actividad económica y en el empleo ha sacado a relucir insólitos casos de explotación laboral. Un vigilante, de 56 años, lleva encerrado 48 días en la bodega de una cadena de restaurantes en un barrio de Bogotá, Colombia.

Hélber Bolívar denunció que se encuentra amenazado por sus empleadores, quienes le dijeron que si sale del lugar, sería despedido. Desde el 26 de marzo, el guardián se mantiene encerrado y duerme en dos sillas que acomoda al interior de una oficina.

“A la semana de estar aquí día y noche ellos se desaparecieron. No me preguntan qué pasa, o qué necesito y esto me tiene muy preocupado porque yo no tengo ningún recurso ni ninguna cuestión de nada”, contó el hombre al canal City tv.

Don Hélber relata que el frío y la soledad son sus compañeras en ese encierro de un mes y medio en la bodega. El único contacto que tiene con el exterior es un pequeño portón de seguridad de una puerta, por donde su hija de 16 años le lleva el desayuno, almuerzo y la cena.

Hasta el momento la empresa le ha consignado solo 400.000 pesos y hace pocas horas, tras salir a la luz la noticia el viernes 15 de mayo, otros 500.000 pesos.

A este caso de explotación laboral se suma el de una mujer guardia de seguridad que estuvo retenida por un mes en un edificio residencial, ubicado en el exclusivo barrio Los Rosales, debido a que el área administrativa le dijo que no podía irse a su casa porque podía contraer la COVID-19.