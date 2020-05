Barack Obama, expresidente de Estados Unidos, dio un discurso virtual a miles de graduados de universidades y escuelas tradicionalmente negras, quienes no podrán celebrar el fin de sus estudios. En su alocución, el líder demócrata criticó el débil liderazgo contra el coronavirus e hizo un llamado a finalizar con el racismo en el país.

“Más que nada, esta pandemia ha roto completamente el telón sobre la idea de que muchas de las personas a cargo saben lo que están haciendo... Muchos de ellos ni siquiera fingen estar a cargo” indicó Obama en clara referencia a las medidas que ha tomado la Casa Blanca ante la pandemia.

Cabe resaltar que Estados Unidos es el país con más casos confirmados de coronavirus con 1 465 066 casos positivos y 88.675 muertos.

Obama aprovechó para referirse al racismo y la desigualdad de oportunidades que la población de raza negra enfrenta, así como alentarlos a cambiar esa realidad.

“Seamos honestos. Una enfermedad como esta solo destaca las desigualdades... y las cargas adicionales que las comunidades negras han tenido que enfrentar históricamente en este país", señaló Obama.

"Lo vemos en el impacto desproporcionado que ha tenido el COVID-19 en nuestras comunidades, tal como lo vemos cuando un hombre negro sale a correr, y algunas personas sienten que pueden detenerlo e interpelarlo, y dispararle si no se somete a su interrogatorio”. Esto último en referencia al asesinato de Ahmaud Arbery, un joven negro de 25 años que fue tiroteado en Georgia por dos hombres armados que lo persiguieron en una camioneta mientras trotaba.

En ciudades como Chicago, estado de Illinois, se registra que 7 de cada 10 fallecidos por coronavirus son personas de raza negra, cifra alarmante si se considera que solo constituyen el 30 % de la población.

Tres consejos para el futuro

Barack Obama resaltó que si bien los desalentadores datos recogidos durante la pandemia en materia de igualdad racial “no son nuevos”, a diferencia del pasado, gran parte de las futuras generaciones ha notado la necesidad de un cambio.

“El status quo necesita ser reparado; que las viejas formas de hacer las cosas no funcionan; que no importa cuánto dinero ganes si todos a tu alrededor están hambrientos y enfermos; y que nuestra sociedad y democracia solo funcionan cuando pensamos no solo en nosotros mismos, sino en los demás”, indicó.

“Si el mundo va a mejorar, dependerá de ti... Ya nadie puede decirte que deberías esperar tu turno. Nadie puede decirte más ‘así es como siempre se ha hecho’. Ahora más que nunca, este es tu momento", aseguró.

“Ninguna generación ha estado mejor posicionada para ser guerreros por la justicia y rehacer el mundo”, expresó Obama ante miles de jóvenes que lo seguían desde sus casas.

Además, el dos veces presidente de Estados Unidos compartió tres consejos para los graduados: “Primero, asegúrese de ubicarse en comunidades reales con personas reales... La lucha por la igualdad y la justicia comienza con la conciencia, la empatía, la pasión, incluso la ira justa.... El cambio requiere estrategia, acción, organización, marcha y votación en el mundo real como nunca antes”.

“En segundo lugar, no puedes hacerlo solo. Un cambio significativo requiere aliados en una causa común. Como afroamericanos, estamos particularmente en sintonía con la injusticia, la desigualdad y la lucha, pero eso también debería conectarnos más con las experiencias de otros que han sido excluidos y discriminados”, esto en referencia a las minorías frecuentemente violentadas como los “inmigrantes, refugiados, los pobres de las zonas rurales y la comunidad LGBT”.

“Deben recordar que son herederos de una de las tradiciones más orgullosas de EE. UU., lo que significa que ahora son todos modelos a seguir” y que deben ejercer “participación en esta democracia”, sentenció Obama.