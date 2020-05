Una madre de 21 años, identificada como Leah Williams de Reino Unido, indicó que se sintió sorprendida luego que su hijo de tres años haya pronunciado la palabra “cocaína”, tras ver unos dibujos animados por Netflix.

Según informó The Sun, ella afirmó que “no podía creerlo al principio”. Incluso, la mujer mencionó que el menor quiere ver de nuevo la serie.

Williams expresó que este no era “un nombre apropiado para la caricatura”. Además, señaló que, por esta expansión del coronavirus, su hijo no puede ir a la guardería dos veces por semana, por lo que se queda en su casa.

Cabe señalar que esta famosa serie de televisión animada, ‘Cleo & Cuquín’, fue adquirida por Netflix en octubre del 2017.

Mujer tuvo un parto insólito que sucede cada 200.000 embarazos

Por otro lado, y también en Reino Unido, una mujer de 26 años logró un parto histórico tras dar a luz a bebés trillizos idénticos. Un hecho que solo pasa una vez cada 200.000 casos.

Ella, identificada como Katie Crew, indicó que llegó hasta el hospital junto a su pareja para que le realicen una ecografía, ya que ellos querían saber si el hijo que estaban esperando iba a ser hombre o mujer; sin embargo, se llevaron una gran sorpresa.

“Cinco segundos después de que me pusieran el escáner en la barriga, me pidió que respire profundamente. Pensé que iba a decirme algo muy malo, pero me señaló que pudo sentir tres latidos de corazón. Sabía que no bromeaba y me dijo: ‘Te lo estás tomando bien’”, manifestó Katie.

Dos semanas después del diagnóstico, los médicos le informaron que cada bebé venía en su propia bolsa e iban a ser idénticos.

A pesar que nacieron en febrero, los bebés tuvieron que estar hospitalizados, porque tenían bajo peso; pero luego de siete semanas fueron enviados a sus viviendas y la madre pudo abrazar a sus trillizos.