Club Penguin Online (CP Online) es una copia no autorizada creada por fanáticos de la famosa aplicación de Disney, Club Penguin, que durante los últimos meses, debido a las políticas de aislamiento por el coronavirus, sumó más de un millón de nuevos usuarios.

Sin embargo, el poco control que los servidores y desarrolladores tenían sobre la interacción de los usuarios dio lugar a la proliferación de mensajes racistas, homofóbicos, antisemitas y sexuales, los cuales fluyen libremente en la plataforma no autorizada.

En los últimos días, representantes de Disney indicaron que se encontraban “horrorizados” por el sitio web, debido a que hacía referencia a uno de sus éxitos más importantes como lo fue Club Penguin, y que ordenarían el cierre o emprenderían acciones legales.

Club Penguin Online permanece desconectado desde el viernes por la tarde.

Un hombre en Londres, involucrado con el sitio web, ha sido arrestado bajo sospecha de poseer imágenes de abuso infantil. Sin embargo, fue puesto en libertad bajo fianza en espera de nuevas investigaciones, en las que será acusado por acoso.

El éxito del original Club Penguin fue trascendental para Disney. En su mejor momento, la red social para niños llegó a acumular 200 millones de jugadores.

Debido a que cualquier usuario, sin importar la edad, podía conectarse a la versión original, la compañía empezó a filtrar el contenido de los mensajes e incluir moderadores humanos con el objetivo de evitar que se compartiera material inapropiado o información personal.

Disney decidió cerrar el sitio web en 2017 y dar paso a una aplicación para dispositivos móviles llamada Isla de Club Penguin, la cual también fue dada de baja en 2018.

Desde su cierre, diversas páginas web con la misma temática empezaron a abrirse, muchas de ellas sin éxito, aunque son fáciles de hallar a través de un buscador. Entre todas, la más popular fue Club Penguin Online, que llegó a sumar 7 millones de usuarios en las últimas semanas.

Pingüino e-sex y contenido racista

Una investigación de la BBC, en la cual se crearon perfiles falsos para las versiones en inglés, español y portugués de Club Penguin Online obtuvo como resultado que varios servidores habían deshabilitado los filtros de lenguaje ofensivo, por lo que cualquier usuario podía publicar contenido discriminatorio o enlaces a páginas para adultos.

Otra de las cuentas de la BBC fue invitada por un jugador a un iglú con contenido racista donde los participantes debían deletrear insultos destinados a personas de raza negra.

Club Penguin Online. Captura: BBC.

Además, los jugadores podían participaban en “Pingüino e-sex”, el cual consistía en el envío y recepción de mensajes y enlaces de contenido explícito.

Una de las políticas de privacidad del original Club Penguin incluía la prohibición de contraseñas y cuentas de redes sociales de contacto; a diferencia de CP Online que permite compartir abiertamente ubicaciones de Snapchat, Instagram y Discord.

Aunque es imposible verificar la edad de los usuarios, muchos confesaron a la cadena que eran adolescentes y que habían mantenido contacto con niños jugando.

“He visto a gente anunciar iglúes de clubes de striptease, he visto a gente pedir proxenetas. Hay muchas palabrotas y me han preguntado muchas locuras. Realmente me disuadió de ir a estos servidores maduros”, confesó un joven de 14 años que hizo contacto con la BBC en la plataforma.

“Estoy sorprendido. Pensé que si él está en Club Penguin, entonces está en un lugar bastante seguro”, indicó el padre del menor.