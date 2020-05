Mercados húmedos de Asia aún venden murciélagos y monos en medio de la pandemia

En los últimos días, se han difundido imágenes sobre el completo funcionamiento y sin ninguna restricción de los mercados húmedos que venden animales salvajes, incluidos los monos y murciélagos en China. Una situación que se contrasta con la promesa de prohibir el comercio de vida silvestre, en medio de la pandemia, por porte de las autoridades.

Los investigadores de People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) grabaron las imágenes que muestran los mercados que venden perros, monos, civetas, serpientes y murciélagos vivos, uno de los animales que ha sido ampliamente relacionado al nuevo coronavirus SAR-CoV-2.

“PETA está pidiendo a los funcionarios del gobierno que cierren los mercados por la pandemia”, dijo la presidenta de la organización, Ingrid Newkirk, a través de un comunicado.

El video se abre mostrando el Mercado de Aves Jatinegara en Yakarta que vende murciélagos, monos y civetas, que se han relacionado con el SARS, a pesar de que la ciudad es el epicentro de COVID-19 en Indonesia.

Las aves y los gatos, que también se comen en algunas partes del país, se muestran en jaulas apretadas cubiertas de heces y alimentos que parecen estar podridos, reseñó el portal de New York Post.

Uno de los investigadores que participó en la grabación de las imágenes, aseguró que un conejo se convulsionó y aparentemente murió ante la cámara.

En otros lugares, los carniceros destriparon pescado en una calle de la ciudad de Ho Chi Minh en Vietnam, donde las cabezas cocidas y otras partes del cuerpo de los perros se apilaron en un mostrador cerca de animales vivos.

En un mercado en Zhejiang, China, los trabajadores limpiaron sangre y tripas de animales en una pasarela y prepararon carne cruda. Los trabajadores con chanclas en pisos empapados de sangre fueron vistos en Filipinas, donde también cortaron cuerpos de cerdos y pájaros.

PETA Asia ha solicitado a los ministros de salud de países asiáticos, incluidos China, Indonesia y Tailandia, que cierren los mercados húmedos.

Desde que inició la epidemia del coronavirus en diciembre de 2019, se creen que el virus nuevo surgió en el mercado húmedo de Wuhan, China, que vendía animales vivos en condiciones deprorables.

Mercado de Wuhan (China). Foto: AFP.

La advertencia para detener el comercio ilegal de vida silvestre también ha sido emitida por las comunidades de ambientalistas y científicos, quienes han manifestado en reiteradas oportunidades, su temor a que eso pueda llevar a otra pandemia y poner en riesgo la vida de gran parte de la civilización.