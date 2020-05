La cuarentena por la COVID-19 ha provocado más de un dolor de cabeza en países latinoamericanos, pues sus ciudadanos se resisten a acatar la medida por distintas razones: falta de dinero, informalidad o aburrimiento al encierro. Como el caso de un anciano en Argentina que rompió el aislamiento social porque “si no salgo me muero”, aseguró.

Se trata de Guillermo, de 71 años, un jubilado que vive solo en una vivienda del barrio porteño de Palermo. El hombre fue captado por las cámaras de televisión y explicó por qué tomó la decisión de salir de su casa, siendo una persona vulnerable.

“Sé que no se puede, pero si no salgo me muero dentro de mi casa. No me da miedo salir porque vivo a dos cuadras. Me compró un café ahí enfrente y me siento a tomarlo. Tengo mascarilla, guantes y me cuido. Estuve 55 días dentro de mi casa y dije ‘basta’, porque necesito tomar sol. Puedo estar en el balcón, pero no es lo mismo”, contó el anciano al medio La Nación.

Y agregó: “No me preocupa tener factores de riesgo. Mi familia sabe que estoy saliendo y mi hijo me lo aconsejó, con los cuidados necesarios que hay que tener. Llego a casa, me rocío con alcohol, lavo el termo y la ropa, me cuido. La Policía no me ha dicho nada”, sostuvo.

El hombre contó que a las 4.00 p. m. se reúne con su amigo, también jubilado, y conversan por unos minutos. “Tengo que salir por el sol, esa es mi historia. Lo lamento si alguien no está de acuerdo, pero yo lo hago con responsabilidad y no estoy perjudicando a nadie”, relató.

Cabe resaltar, que el coronavirus en Argentina continúa golpeando con fuerza al país. Según el Ministerio de Salud de la Nación, hasta el viernes 15 de mayo se reportó más de 7 000 casos positivos y 353 fallecidos, mientras que los recuperados bordean los 2.372.