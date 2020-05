Colombia: hombre causa asombro al pasar la cuarentena por el coronavirus en su auto [VIDEO]

En Colombia, un hombre llamado Jorge sorprendió a varios ciudadanos, debido a que en medio de la pandemia por el coronavirus está usando su carro como su casa.

Según informó Noticias Caracol, el sujeto vive en este auto modelo 78 y desde el 2016 permanece allí.

“Yo creo que la mejor herencia que me pudieron dejar mis padres es amar a Dios sobre todas las cosas hasta mi muerte”, manifestó.

El citado medio indicó que Jorge se alimenta de los víveres que le donan algunos vecinos de la zona donde se encuentra estacionado. El hombre solo tiene una barra de jabón para afeitarse, lavar su cuerpo y cepillar sus dientes.

Además, el hombre señaló que suele ganarse algo de dinero extra con el servicio de transporte. “Ahí me sale un clientecito, dos clientecitos y me hago 30.000 (más de 7 dólares) o 40.000 pesitos (más de 10 dólares). Y con eso tengo para mí desayuno y almuerzo”, aseveró.

“Le pediría a alguien que le sobre y, si tiene la voluntad, que me entienda que quien les habla está encaminado a hacer algo bueno en la Tierra. Más vale se pobre y honrado, que necio y calumniador”, aseguró.

Iván Duque pide disculpas a adultos mayores

Por otro lado, el presidente de Colombia, Iván Duque, pidió disculpas, debido a que usó el término ‘abuelitos’ para referirse a los adultos mayores.

“He visto que hay personas que han expresado públicamente que se han molestado si en algún momento he utilizado la palabra ‘abuelitos’ y, de antemano, quiero decir que lo he hecho con cariño, pero entiendo la molestia y, por eso, si alguien se ha ofendido porque he utilizado ese término, pido honestamente disculpas”, manifestó.