La elefanta Mara llegó a su nuevo hogar y pisa pasto por primera vez en 25 años

Mara está muito bem em seu novo lar, o Santuário de Elefantes Brasil. Quando a deixamos ontem à noite, os portões do centro de tratamentos (galpão) ficaram abertos, garantindo-lhe acesso total aos recintos 1,2,3 e a todas as baias no galpão. Quando a equipe saiu para vê-la por volta das 22h00, ela estava deitada sobre o mesmo monte de terra na baia 1 em que se deitou quando chegou. Quando chegamos esta manhã, ela ainda estava no galpão, mas assim que terminou seu café da manhã, regressou ao habitat e não voltou. É muito comum que, elefantes vindos de zoológicos, prefiram retornar ao galpão à noite, quando aqui chegam, pois acostumaram-se a dormir no mesmo local, todas as noites. Em algum momento os elefantes percebem que passar a noite no habitat é melhor que dormir nas baias do galpão. Ela continua vocalizando muito, emitindo muitos sons. Ela adora chilrear e emitir seus graciosos e pequenos grunhidos enquanto está comendo. Mara não é uma menina silenciosa, o que indica que os outros elefantes sabem de sua chegada. Hoje de manhã Rana estava o mais distante possível de Mara, mas agora já se encontra do lado de cá do riacho, muito mais próxima de onde Mara está. Lady está na pastagem secreta no recinto 4 e Maia ainda está bem afastada. Todos aqui possuem liberdade de escolha, não somente Mara. Maia, Rana e Lady também. Elas têm o direito de decidir quando querem se conhecer ou se encontrar. Não sabemos quando isso ocorrerá. Quando o encontro acontecer, compartilharemos com todos. Neste momento, as meninas dividem cercas com Mara e poderão encontrá-la quando voltarem ao galpão. Durante toda a manhã Mara passou muito tempo escolhendo capim, pastando vagarosamente, tentando distinguir cada coisa e apreciando cada pedacinho.🐘