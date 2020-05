Argentina: padres venden a su bebé recién nacida por USD 5.000, pero los estafan con billetes falsos

En Argentina, una bebé recién nacida fue rescatada por agentes policiales luego que los padres de la víctima la hayan vendido por cuotas.

La operación permitió que detengan a una profesora de 48 años, identificada como Carolina Beatriz Bakker, y al padre de la maestra, Juan Bakker. Según informó el portal Crónica, la mujer no podía tener hijos por una operación.

Asimismo, los padres biológicos de la bebé se encuentran detenidos por los oficiales. Ellos habrían ofrecido a su hija a través de Facebook.

Juan Bakker indicó que les pagó cerca de 5.000 dólares para comprar a la bebé en una entrevista para Cadena 3: “Se metió en Facebook y contó que una chica daba la hija en adopción, porque no podían mantener más. Nos pidió cierto dinero. No queríamos. Averiguamos acá con la jueza de paz de La Falda y nos dijo que no se podía anotar. Fuimos a todos lados. Al final, nos pidieron plata y les fuimos dando durante los siete meses que estuvo embarazada”.

El comisario que participó del rescate, Héctor Vélez, señaló que la niña nació el 28 de abril en un centro de salud de Ezeiza.

El hecho se hizo público, debido a que habrían comprado a la menor con dólares falsos. Los padres biológicos denunciaron a la profesora por “robo”. Ellos afirmaron que habían conocido a una mujer para que les brinde asistencia durante su embarazo a cambio de ser madrina de la niña.

En la denuncia falsa también aceptaron reunirse y en un descuido de los padres, Carolina Beatriz Bakker raptó a la bebé y huyó.