Argentina: coqueteaba a mujeres por Instagram y se hacía pasar por médico para pedir dinero

En Argentina, un hombre que se hacía pasar por médico de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) estafó a una mujer mediante Instagram.

Según informó el portal Crónica, la afectada, identificada como Susana E. de 48 años, relató cómo el sujeto, Jeremiah Smith, se contactó con ella el sábado por la noche. Ella se encontraba en su domicilio y notó que el individuo empezó a seguirla por dicha red social.

“Me empezó a hablar. Mi hija y el novio me alentaron para que le conteste y él me contó que también era viudo, tenía 50 años y dos hijas, además que era cirujano en la ONU con misión en Sudán. Le faltaban pocos días para volver a su casa en Atlanta, con sus hijas”, manifestó.

Durante la conversación el falso médico le mandó fotos de él con sus hijas y en el trabajo a la mujer. Ella afirmó que esa noche también hicieron videollamada y al día siguiente se le había declarado.

“Me dijo que le había contado a Lisa, su hija de 14 años, sobre nuestra relación. Pidió que le hablara para contenerla porque estaba con una niñera lejos de él. Chateamos con ella y eso me dio cierta confianza”, expresó.

Luego, y en otra videollamada, Smith le dijo que se encontraba “muy angustiado”, debido a que no tenía dinero para sus hijas y tenía sus cuentas bloqueadas por la ONU. La mujer no aceptó prestarle efectivo, por lo que el sujeto le indicó: “Dime la verdad, no me mandas la plata porque no me quieres, ¿verdad?”

Al mismo tiempo Susana le había escrito a la ONU para saber el historial del médico y descubrió que todo era un engaño. Ella le envió la respuesta al estafador y él la bloqueó de Instagram.