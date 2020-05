AMLO sobre denuncias telefónicas por violencia contra la mujer: “90 % de esas llamadas son falsas”

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, se refirió al aumento de denuncias telefónicas por violencia contra la mujer recibidas en el marco de la emergencia sanitaria que vive el país azteca. Así, el mandatario calificó como “falsas” a un alto porcentaje de estas llamadas.

Durante la conferencia de prensa del 15 de mayo, AMLO pidió que no se malinterprete esta información, ya que, sin considerarse feminista, su gobierno continuará protegiendo a las mujeres que forman parte de la población vulnerable.

“Voy a dar otro dato, que no quiere decir que no exista la violencia contra las mujeres, porque no quiero que me vayan a mal interpretar, porque muchas veces me sacan de contexto lo que digo, el 90% de esas llamadas son falsas", afirmó López Obrador.

Además, el mandatario mexicano recalcó que la problemática de esta forma de violencia es un tema que se aborda diariamente con los miembros de su Gabinete de Seguridad en las reuniones diarias desde Palacio Nacional.

“Sin ser feministas somos humanistas, entonces para que no se nos confunda sólo pedirles a todos que seamos lo más objetivo posible, y que hablemos siempre con la verdad”, indicó AMLO.

Aumento de violencia contra la mujer por emergencia sanitaria

Los comentarios de Andrés Manuel López Obrador llegaron tras el anuncio del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en donde se informa que las llamadas de emergencia al 911 por denuncias de violencia contra la mujer aumentaron de 19.183 en enero a 26.171 en marzo.

Sin embargo, de acuerdo al presidente mexicano, este gran porcentaje de denuncias falsas se presentan en las llamadas recibidas para todo tipo de acusaciones.

“Está demostrado y esto no es sólo por tratarse de llamadas que tengan que ver con el maltrato a las mujeres, esto sucede lo mismo en las llamadas que recibe el metro sobre sabotajes, sobre bombas, la mayor parte son falsas. Pero, dicho esto, vamos nosotros a continuar defendiendo, protegiendo a las mujeres”, concluyó.