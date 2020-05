AMLO asegura que existe crisis en el manejo de información sobre el coronavirus en México

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, aseguró en conferencia de prensa matutina que existe una grave crisis en el manejo de la información en el país y a nivel mundial, luego de haber calificado como falta de ética la elaboración de reportajes sobre crematorios y panteones hace algunos días.

“The New York Times, The Washington Post, Financial Times, El País... muy famosos pero sin ética”, fue lo que dijo AMLO para criticar a diversos medios de comunicación nacionales e internacionales que muestran el dolor y sufrimiento que causa el coronavirus en la población de México.

La última semana, varios diarios de la prensa extranjera habían cuestionado las cifras de muertos por COVID-19 que había dado a conocer la Secretaría de Salud y el Gobierno de México. López Obrador no respondió directamente, pero señaló una falta de ética de parte de los medios.

Luego de que diarios del tamaño del New York Times revelaran que la cifra de muertos por coronavirus en México podría ser mayor a la reportada por la 4T, AMLO responde: ‘distorsionan la realidad’.



El mandatario de México explicó en la conferencia de prensa matutina que, pese a todas las campañas de desinformación, noticias falsas y amarillismo, su gobierno ha resistido al igual que todos los ciudadanos mexicanos, quienes afirmó que no son fáciles de manipular.

“No hay que faltarle el respeto a la gente y no ofender el sentido común de nuestro pueblo”, fue lo que mencionó AMLO en la mañanera del viernes 15 de mayo de 2020. Asimismo, hizo un llamado a los medios a poner el foco de atención a los ciudadanos en vez de a los grupos de poder político y económico.

El presidente de México aseguró en la conferencia matutina que existe un proceso de transformación del país que está en marcha y que algunos han querido debilitarlo agarrándose de la crisis por el coronavirus y la desinformación.

Impacto del coronavirus en redes sociales

Andrés Manuel López Obrador desestimó durante la mañanera que los ciudadanos se encuentran realmente informados sobre la situación de la COVID-19 en México, por lo que pidió no hacer caso a las convocatorias en redes sociales que generan confusión sobre la continencia sanitaria.

“Tenemos un pueblo ejemplar, muy informado y responsable, no es fácil manipularlo. La gente ha despertado, por eso no debemos preocuparnos demasiado por ese tipo de convocatorias”, sentenció.