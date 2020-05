Argentina: adolescente que practica kick boxing hace huir a ladrón que la atacó con un arma [VIDEO]

La localidad de Rosario en Argentina fue escenario de un sorprendente hecho, una adolescente de 16 años que practica kick boxing hizo huir a golpes a un ladrón que quiso arrebatarle su teléfono móvil mientras conversaba con uno de sus familiares y paseaba a su mascota.

Alrededor de las 20:30 horas de este viernes 15 de mayo, Lucía se encontraba caminando por la vereda de su barrio cuando una pareja a bordo de una motocicleta se detuvo muy cerca de ella y un sujeto descendió para aproximarse con la excusa de consultar si vendían “muslito”.

PUEDES VER: Hombre bajo efectos de drogas incendia su propia casa en México

Al notar que el ladrón se disponía a sacar un arma de su bolsillo, la adolescente reaccionó rápidamente y aplicó sus conocimientos del deporte de combate que practica para amedrentar al inescrupuloso. “Yo estaba hablando por teléfono con mi tía que tiene problemas de salud y veo una moto que para cerca de mí para preguntarme si acá vendemos ‘muslitos’”, continuó Lucía, quien apoya en la pollería de su familia.

“Lo agarro del cuello y le pego una piña. Después intentó defenderse y le pegué una patada. Ahí se fue corriendo”, añadió la joven para el noticiero argentino De 12 a 14. Además, explicó que reaccionó de inmediato porque tuvo miedo de que el hombre entre armado al local donde se encontraba su madre atendiendo.

“Yo siempre trato de esquivar las peleas, pero en este caso no me quedó más alternativa. Nunca creí que iba a poder reaccionar así, pero es lo que me salió en el momento”, acotó la muchacha, quien hizo que el ladrón se retire corriendo de su calle.