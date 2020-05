Al grito de “Gracias Covid”, un hombre de Ploaghe (Italia) destruyó a mazazos su propia pizzería, la cual atendió por décadas y tuvo que cerrar hace unos dos meses a consecuencia de la expansión del coronavirus. El propietario asegura que no pudo enfrentar los costos que le acarreó la pandemia.

Gian Mario Fenu, de 59 años, destaca en su pueblo por su afición al paracaidismo y a la cocina, habiendo participado en varios campeonatos mundiales de pizza. Hace 29 años, el inauguró el Fanatic Pub, lugar dedicado a este platillo italiano. La pandemia del coronavirus y la falta de clientes, sin embargo, lo llevaron a poner fin a dicha aventura.

El individuo entró al local con una maza y destruyó todo a su paso con un notorio enfado, publicando luego las imágenes del hecho en las redes sociales. “Debido al Covid no pude hacer frente a los costos y decidí demoler la estructura. Muy simple. De hecho, estoy sorprendido por el interés que despertó mi video", manifestó al diario La Nuova Sardegna de Italia.

Algunos acusaron a Fenu de dar un mensaje a las autoridades. “No lo tengo con nadie y no quiero enviar ninguna señal política. Simplemente no tengo la fuerza para comenzar de nuevo. Incluso cerrada, esta actividad me costó 3.000 euros al mes”, explicó el hombre, citado por el portal Calabria 7.

Fenu posee otro local, Caffè San Pietro, el cual tiene intenciones de abrir. “No voy a destruir eso y tal vez pueda prepararme mejor para los campeonatos mundiales de pizza en los que participé en los últimos años”, señaló.

Italia ha sobrepasado los 223 000 infectados por el nuevo coronavirus. Un empresario de aquel país tomó una decisión más extrema en medio de esta situación y se suicidó ante el temor a la bancarrota.