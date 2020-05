México. Un joven de 23 años que responde al nombre de Jorge, conmovió a la comunidad virtual al publicar el extenso mensaje que le envió su papá al enterarse de su homosexualidad. A través de su perfil de Twitter, el contador financiero generó revuelo al compartir los pantallazos de la conversación que tuvo vía WhatsApp con su progenitor.

El joven nunca se había animado a conversar acerca de su orientación sexual con su familia y fue su madre quien observando la personalidad de su hijo, decidió contarle sus sospechas a su esposo, quien inmediatamente se comunicó con Jorge para expresar lo que pensaba.

“Ya hablé con tu mamá, ya me está diciendo tu situación sentimental, mira antes de todo quiero que sepas que te amo con toda mi alma y jamás te voy a reprochar nada”, señala el padre mexicano en el inicio de su emotivo mensaje.

Foto captura: Twitter

El hombre continúa respaldando a su hijo contándole sobre un amigo suyo que también es gay y tuvo que atravesar dolorosas situaciones y preocupaciones. “Me contó su vida y me dijo que andaba desesperado sin saber qué pensar pero bueno finalmente fue su decisión y no se va acabar el mundo por eso. Tú no te preocupes, cuentas conmigo”, añadió.

Foto captura: Twitter

“Tú lleva tu vida tranquila, sin escándalos y que te valga verg* lo que la gente opine (...) tranquilo que no es el fin del mundo ni mucho menos, la vida se hizo para ser feliz (...) Tu padre te ama de cualquier manera”, continuó.

Las bromas también se hicieron presentes en la misiva que se viralizó rápidamente por medio de las redes sociales. “Tienes todo mi apoyo para lo que necesites, solo cuídate mucho y no te vayas a embarazar”, acotó. Tras la conversación que sostuvieron padre e hijo, Jorge se mostró agradecido por el apoyo de quien menos lo esperaba y señaló que la relación con su padre se ha fortalecido.