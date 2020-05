Pese a los temores sobre las consecuencias negativas que podía provocar la pandemia del coronavirus en la salud emocional de las personas, Japón ha registrado una importante disminución en la tasa de suicidios durante el mes de abril, según informó The Guardian.

Siendo uno de los países más propensos al suicidio en el mundo, la tasa se redujo alrededor del 20% en comparación con la misma época del año pasado, representado así la mayor caída en los últimos cinco años, a pesar de que muchas líneas de ayuda de prevención no estaban operando o tenían poco personal.

Las recomendaciones de permanecer en casa afectaron a las organizaciones de prevención del suicidio, causando que aproximadamente el 40% de ellas estén cerradas o trabajando en horarios reducidos. La Federación de Inochi no Denwa, compuesta por unas 50 instituciones, señaló que la cantidad de llamadas que reciben a diario se ha disparado desde que el Gobierno declaró el estado de emergencia.

En abril, 1.455 personas se quitaron la vida en Japón, 359 menos de lo que se registró durante el mismo mes en 2019. El año pasado, se produjo alrededor de 20.000 suicidios y, cuando se temía la llegada de un nuevo pico a raíz de la crisis que se vive a nivel mundial, el país ha experimentado una gran caída en las cifras.

Asimismo, The Guardian explica que las medidas de restricción aplicadas en el país para contener la expansión del virus, ha causado retrasos en el inicio del año escolar, mientras que ahora hay menos japoneses que se desplazan hacia sus trabajos, donde suelen cumplir largas jornadas laborales, y están pasando más tiempo con sus familias.

El comienzo del año académico en Japón, que se da en el mes de abril, representa un momento estresante para algunos estudiantes. La intimidación y otros problemas en el colegio han sido señalados frecuentemente como una causa del suicidio en los niños.

“La escuela es una presión para algunos jóvenes, pero este abril no existe esa presión”, indicó a The Guardian Yukio Saito, ex jefe del servicio de asesoramiento telefónico de la Federación Japonesa de Inochi-no-Denwa. “En casa con sus familias, se sienten seguros”.

En cuanto a los adultos, Saito manifestó que “tradicionalmente, las personas no piensan en el suicidio” en tiempos de crisis, citando una caída en los casos en 2011, cuando se produjo el gran terremoto, el tsunami y la crisis nuclear en Fukushima. En general, los suicidios en Japón han tenido una tendencia a la baja desde que alcanzó su punto máximo en 2003, cuando registró más de 34.000 casos anuales.