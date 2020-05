EE. UU.: restaurante usa maniquíes para ocupar asientos vacíos durante la pandemia por COVID-19

En plena contingencia por el nuevo coronavirus que se vive en Estados Unidos, el dueño de un restaurante, ubicado en el estado de Virginia, ha planeado una estrategia para que comensales respeten la orden distanciamiento social y así evitar la transmisión de la enfermedad.

Se trata del chef Patrick O’Connell, dueño de un establecimiento culinario que se encuentra en el interior del hotel Little Washington y creador de una llamativa estrategia para respetar las medidas preventivas dispuestas por el Gobierno estadounidense.

Con la intención de impedir que el restaurante The Inn se vea semivacío, en los asientos del inmueble que no ocupen sus clientes, el empresario pondrá maniquíes de tamaño natural, los cuales serán atendidos por sus trabajadores.

Dichas figuras humanas vestirán indumentaria de los años 40 gracias al apoyo de un teatro local, con el que O’Connell ya ha cooperado en otras oportunidades.

Asimismo, los empleados utilizarán mascarillas personalizadas con imágenes de reconocidas personalidades como la artista Marilyn Monroe o el político George Washington.

Coronavirus en Estados Unidos

“Cuando necesitábamos resolver el problema del distanciamiento social y reducir la ocupación de nuestro restaurante a la mitad, la solución parecía obvia: llenarlo con maniquíes vestidos de manera interesante”, contó Patrick al portal Food and Wine.

Esta medida “permitiría mucho espacio entre invitados reales y provocaría algunas sonrisas y proporcionaría algunas fotos divertidas”.

“Cuando The Inn at Little Washington se acercó con la idea de disfrazar maniquíes, pensamos que era una forma divertida y creativa de cumplir con las pautas de distanciamiento social”, manifestó Maggie Boland, directora de Signature Theatre.