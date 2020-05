Conferencia mañanera AMLO EN VIVO | El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, brinda su discurso a los medios de comunicación y población hoy jueves 14 de mayo de 2020. Sigue todos los detalles de la rueda de prensa de AMLO en esta nota.

En toda la historia de México, López Obrador es el primer presidente que ofrece conferencias matutinas a los periodistas. Esta práctica se empezó a realizar desde los años 70; sin embargo, AMLO lo ha convertido en una actividad tradicional durante su gobierno.

El discurso de AMLO incluye temas relevantes y coyunturales sobre el estado mexicano. Por ello suelen durar poco más de dos horas. La República te informa minuto a minuto para que no te pierdas ningún detalle de la conferencia matutina.

Temas de la conferencia mañanera AMLO de hoy jueves 13 de mayo de 2020

Diez secretarías en evaluación

AMLO señaló que aún no se tiene definido cuáles son las 10 subsecretarías a ser eliminadas, pero que ‘pronto’ se podrá revelar la estrategia de recorte. “Se quiere eficientar, hacer más ligero el trabajo del Gobierno”, aseguró el presidente.

Seguro gratuito para el personal médico

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguro aportará un apoyo solidario en los hospitales COVID-19. Por su parte el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, señaló que el seguro ‘Personal del Sector Salud ante la contingencia sanitaria’, cubrirá a todo el personal que atiende a pacientes con coronavirus.

En tanto, Sofía Belmar Berumen, presidenta de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, aseguró que la cobertura busca proteger a 1.6 millones de trabajadores del Sector Salud que se encuentran en la primera línea de lucha contra la pandemia.

Para ser uno de los beneficiados, se deberán cumplir con tres requisitos: constancia de entidad pública, resultado positivo de la prueba y el acta de defunción

Temas de la conferencia mañanera AMLO de ayer miércoles 13 de mayo de 2020

Hugo López-Gatell habla sobre medidas de mitigación

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, aseguró que el hecho de que se relajen las medidas a nivel nacional, no implica que se levanten las medidas de mitigación frente al coronavirus. Afirmó, además, que cada región o estado irá adaptándose de acuerdo a los casos de contagio registrados.

“Al levantar las mediadas sanitarias nacionales no quiere decir que se quitan las medidas de mitigación, sino que estarán dinámicamente adaptándose de acuerdo a la realidad epidemiológica, la vulnerabilidad de los estados y los municipios, obvio, bajo la tutela y el asesoramiento de la autoridad sanitaria nacional”, comentó.

Presentan plan de regreso a la nueva normalidad

La titular de la Secretaría de Economía, Graciela Márquez, explicó de qué se trata el plan de regreso a las actividades, el cual consiste en tres etapas. La primera se realizará a partir del 18 de mayo, con la reapertura de 269 municipios en 15 estados que no registran casos de COVID-19. Durante la segunda, del 18 al 31 de mayo, se preparará la reapertura. Los sectores de construcción, minería, y fabricación de equipo de transporte serán consideradas actividades esenciales.

Finalmente, a partir del 1 de julio, las actividades sociales, educativas y económicas serán retomadas teniendo como base el semáforo de riesgos. “Las medidas de salud pública y trabajo cuando está en rojo, ahí vamos a estar sabiendo que tenemos que seguir cuidándonos. No hay vacuna, no hay medicamento; hay esfuerzos, tenemos que seguir cuidándonos, esas medidas de salud las vamos a tomar independientemente del color del semáforo”, comentó al respecto.

Plan de regreso a la nueva normalidad es opcional, según AMLO

El Presidente de México se pronunció sobre el denominado plan de regreso a la nueva normalidad y aseguró que si hay estados o municipios que decidan no apegarse al proyecto para la reactivación no habrá controversia, ya que es opcional.

“Este plan es de aplicación voluntaria, primero confiando en la responsabilidad de la gente y también garantizando las libertades, la libertad para todos, en lo más amplio posible. (...) Si hay una autoridad municipal que de acuerdo a las características propias de cada región, de cada estado, decide que no va a acatar este plan no habrá controversia, no vamos a pelearnos, no vamos a divertirnos, no vamos a apostar a la separación”, refirió.

Jorge Alcocer habla sobre el coronavirus en México

El secretario de Salud, Jorge Alcocer, tomó la palabra durante la conferencia matutina en Palacio Nacional y aseguró que el plan para retomar las actividades, tras el confinamiento por la COVID-19, siempre buscará proteger la salud.

“Hoy pensamos en el regreso después de 51 días de sana distancia, ha sido una vivencia difícil e inédita que ha puesto una prueba a los mexicanos y la hemos pasado, hasta ahora. Hemos aprendido que la unión de lo sanitario con lo social es indivisible.", expresó.