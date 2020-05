El gobierno de Andrés Manuel López Obrador anunció, durante una conferencia de prensa brindada desde Palacio Nacional, que México regresará paulatinamente a sus actividades. Debido a ello, se ha desarrollado un plan para retornar a la ‘Nueva Normalidad’, tras el estado de emergencia decretado por el brote de la COVID-19 en el país.

Estas medidas se desarrollarán por etapas, teniendo como base un sistema de semáforo por regiones, el cual indicará a los mexicanos como se deberán reintegrar a sus actividades, a través de cuatro colores designados: rojo, naranja, amarillo y verde.

A continuación te presentamos mayores detalles sobre esta planificación que significará el levantamiento gradual de las acciones de mitigación contra el virus en territorio azteca.

¿En qué consiste el plan de retorno a la ‘Nueva Normalidad’?

Según comunicó AMLO, el proceso de retorno a la ‘Nueva normalidad’ estará dividido en tres etapas.

- Primera etapa: Inicia el 18 de mayo, con la reapertura de municipios en donde no se hayan registrado casos confirmados de coronavirus.

- Segunda etapa: Del 18 al 31 de mayo, en la que se prepararán los protocolos necesarios para empresas, zonas de trabajo y espacios públicos.

- Tercera etapa: Desde el 1 de junio recién se pondrá en práctica lo establecido por el semáforo por regiones para indicar, según los colores, las actividades que están permitidas realizarse.

Cabe destacar que tanto el presidente de México como su gabinete resaltaron la importancia de mantener las medidas sanitarias recomendadas por las autoridades para evitar un brote más extenso de la enfermedad.

“Al levantar las medidas sanitarias nacionales no quiere decir que se quitan las medidas de mitigación, sino que estarán dinámicamente adaptándose de acuerdo a la realidad epidemiológica, la vulnerabilidad de los estados y los municipios, obvio, bajo la tutela y el asesoramiento de la autoridad sanitaria nacional”, comentó al respecto Hugo López-Gatell, quien estuvo también presente en el evento.

¿Qué significan los colores del semáforo por regiones?

Este plan se ha desarrollado teniendo como base cuatro colores diferentes, los mismos que agrupan diferentes avances en relación al regreso a las actividades:

- Rojo: sólo podrán desarrollarse las actividades destinadas a trabajos esenciales, tales como la minería, construcción y fabricación de equipo de transporte.

Representación gráfica del semáforo por regiones para el retorno de actividades en México. (Foto: Gobierno de México)

- Naranja: en este caso, se permitirá la ejecución de actividades no esenciales en nivel reducido. Sin embargo, se requiere el cuidado de los trabajadores considerados vulnerables ante el coronavirus.

- Amarillo: durante esta etapa se permitirá el desarrollo de actividades acotadas en espacios públicos.

- Verde: finalmente, se podrán retomar las actividades escolares, sociales y de recreación.

Pese a que las autoridades se han mostrado abiertas a seguir esta planificación, el presidente Andrés Manuel López Obrador resaltó que es una medida opcional.

“Este plan es de aplicación voluntaria, primero confiando en la responsabilidad de la gente y también garantizando las libertades, la libertad para todos, en lo más amplio posible. (...) Si hay una autoridad municipal que de acuerdo a las características propias de cada región, de cada estado, decide que no va a acatar este plan no habrá controversia, no vamos a pelearnos, no vamos a divertirnos, no vamos a apostar a la separación.”, refirió.