Los pacientes que lograron superar la COVID-19 ahora tendrán que enfrentar los daños colaterales que les dejó el virus. Según un reporte de The Associated Press de los Estados Unidos, las personas que fueron infectadas por la pandemia se quejan de ansiedad, palpitaciones, dolores musculares y dedos azulados.

Las complicaciones pueden ser peores para quienes fueron entubados, ya que la cicatrización pulmonar es tardada, según detallaron.

“La respuesta corta es que todavía estamos aprendiendo. Lo que sabemos ha sido recopilado principalmente por informes anecdóticos de los sobrevivientes de COVID-19”, dijo el doctor Jay Varkey, especialista en enfermedades infecciosas de la Universidad Emory en Atlanta.

Los pacientes que padecen de artritis o diabetes podrían llevar la peor parte, advierten los especialistas. (Captura: AP)

Los pacientes que padecen de artritis o diabetes podrían llevar la peor parte, debido a que sus complicaciones podrían resultar más difíciles. Algunos sobrevivientes de Italia han reportado que tienen problemas en la memoria y una disminución del sentido del gusto y el olfato. Hay otros daños severos reportados, tanto al corazón como a los riñones e incluso el cerebro, algo que los médicos dicen se deriva de que el virus ataca los nervios.

“Algunos pacientes hospitalizados desarrollan coágulos sanguíneos, mientras que otros tienen enzimas elevadas que sugieren anomalías hepáticas”, indicó el reporte.

En Wuhan, China, donde emergió el coronavirus en diciembre, los médicos consideraron inicialmente que se trataba de un tipo de neumonía. Pero gradualmente se dieron cuenta de que “este virus era demasiado inteligente. Simplemente atacaba todo el cuerpo”, dijo el doctor Xin Zheng, del Hospital Unión de Wuhan, en un webinar este mes.

El informe no menciona lo que ocurre con pacientes asintomáticos o poco graves, ya que aunque el virus no los haya llevado al hospital o terminar entubados, tampoco es seguro que no enfrenten consecuencias.