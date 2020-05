Última hora Coronavirus España [EN DIRECTO] | Hasta este miércoles 13 de mayo la cifra de fallecidos por coronavirus aumentó a 27.104 y los casos positivos de COVID-19 se incrementaron a 228.691, según información oficial del Ministerio de Sanidad.

El presidente de España, Pedro Sánchez, solicitó una cuarta prórroga del estado de alarma, porque, según indicó, es “una necesidad” fundamental para las fases de desescalada debido a que el país es uno de los focos de la COVID-19 en Europa. La medida fue aprobada por el Congreso el miércoles 6 de mayo.

CIFRA ACTUALIZADA DE CORONAVIRUS EN ESPAÑA Contagiados: 228.691 Muertos: 27.104 Casos recuperados: 140.823

CIFRA ACTUALIZADA DE CORONAVIRUS EN EL MUNDO Contagiados: 4 364 034 Muertos: 293.565 Recuperados: 1 613 455

14:58 p. m. Plantean la posibilidad de celebrar elecciones gallegas en julio

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo ha indicado que en julio o septiembre podrían celebrar las elecciones autonómicas que fueron retrasadas a causa de la pandemia.

14.48 p. m. Comunidad Velenciana pide que 14 departamentos de salud pasen a Fase 1

La conselleria de la Comunidad Valenciana ha solicitado al Ministerio que 14 departamentos que todavía están en Fase 0 puedan pasar a la Fase 1, aunque con condiciones.

14.39 p. m. Catalunya solicita que 3 regiones sanitarias pasen a Fase 1

Desde Cataluña, la consejera Alba Vergés, ha pedido que las regiones sanitarias de Lleida, Cataluña Central y Girona pasen a Fase 1 de desescalada.

13.44 p. m. Formentera a la espera de pasar a Fase 2

Formentera se encuentra a la espera de pasar a la Fase 2 de desescalada tras dos semanas sin ningún infectado durante la Fase 1. Las autoridades han enviado la documentación a Sanidad, debido a que consideran estar preparados, según indicó Alejandra Ferrer, presidenta del Consell de Formentera.

13.22 p. m. Ciudadanos apoyaría una nueva prórroga del estado de alarma

Según han indicado fuentes de Ciudadanos a RTVE, la formación estaría dispuesta a apoyar la quinta prórroga del estado de alarma. Sin embargo, buscan un “gesto, aval o garantía” del Gobierno respecto a instrumentos jurídicos cuando acabe el estado de excepción.

13.20 p. m. Nombran a la nueva directora de Salud Pública de Madrid

Este miércoles, la Comunidad de Madrid ha nombrado a Elena Andradas como la nueva directora de Salud Pública ras la dimisión de Yolanda Fuentes.

13.11 p. m. Actualización de cifras del coronavirus en Castilla y León

En Castilla y León, de acuerdo con información de la Junta, han fallecido 1.925 personas.

13.05 p. m. Actualización de línea de avales del ICO

La vicepresidenta Calviño informó que hasta el pasado domingo, el ICO ha registrado más de 318.000 operaciones, siendo el 98 % correspondiente a pymes y autónomos por un monto de 31.400 millones de euros.

12.50 p. m. En el Congreso, Iglesias responde a acusaciones de Vox de querer ilegalizar al partido

Iglesias: “Usted nos ha acusado de distribuir morfina para asesinar a ancianos, me ha preguntado qué planes tengo para liquidarles físicamente y ha hablado del marxismo leninismo”.

12.45 p. m. Esperan que todas las autonomías avanecen en la desescalada

Simón: “Desde el Ministerio hacemos un esfuerzo para que todo el mundo pueda entrar [en la siguiente fase], pero los informes que hacemos tienen que ser de calidad (...) Eso implica que vamos a estirar para la recepción de solicitudes pero no es sensato hacer valoraciones si llegan los jueves”.

12.42 p. m. Sanidad ha recibido solicitudes de pase a Fase 1

Fernando Simón: “A fecha de hoy hemos recibido solicitud de cinco comunidades para hacer modificaciones en las propuestas previas para Fase 1. Hoy tendremos las solicitudes y como muy tarde el viernes por la mañana se hará la valoración con el ministro”.

12.37 p. m. Índice de letalidad podría bajar al conocer el número real de infectados

Simón: “Con los resultados del estudio que se van a conocer esta tarde tendremos una idea. Ahora mismo con los enfermos y fallecidos que hay nuestra letalidad es del 12%, no estamos entre los más altos y hay que esperar a ver qué pasa. Me gustaría que las letalidades fueran bajas pero no podemos malinterpretar los datos”.

12.25 p. m. No ha habido incremento de casos entre menores de edad

Simón afirmó que el Ministerio de Sanidad no ha dado a conocer un aumento de casos de coronavirus entre niños, pero que es probable.

12.20 p. m. El uso de mascarillas es por un mecanismo de protección

Simón: “Las mascarillas son una buena medida de prevención. La mejor mascarilla son los dos metros de distancia, pero la mascarilla puede ayudar mucho en lo que nos queda. Pero el uso de mascarillas, aunque se generalice, no se puede obligar. Hay grupos de personas que no la pueden usar o la pueden usar en periodos breves: personas con ansiedad, con patologías, niños... El uso de mascarilla es altamente recomendable, sobre todo cuando se comparte un espacio”.

12.08 p. m. Inicia la rueda de prensa de Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias

Simón comenzó la comparecencia señalando que hay 10 comunidades que han presentado menos de 10 casos, mientras que las cifras de fallecidos se mantienen por debajo de los 200 decesos.

12.04 p. m. Actualización de datos del coronavirus en España

El Ministerio de Sanidad informa que en España se han registrado un total de 228.691 casos positivos de coronavirus. Han fallecido 27.104 personas y 140.823 infecciones han sido resueltas.

11.58 a. m. Sindicato de Estudiantes se opone al retorno de clases

El Sindicato de Estudiantes ha manifestado su posición contraria a la reapertura de aulas durante de la Fase 2, debido a que no existen criterios educativos y sanitarios que avalen la medidas. “Los centros de estudio se van a convertir en mataderos”, ha afirmado su secretaria general, Coral Latorre.

11.55 a. m. Defensoría del Pueblo advierte que hay carencias en las residencia

Francisco Fernández Marugán, Defensor del Pueblo, ha indicado que desde el 2019 existe una carencia en las residencias de ancianos, por lo que hay también una necesidad de crear una renta mínima.

11.43 a. m. Actualización del coronavirus en la Comunidad de Madrid

Nuevos positivos (últ. 24h): 75

Positivos acumulados: 65.269

Fallecidos: 13.931

Hospitalizados (últ. 24h) 2.244

Hospitalizados acumulados: 41.856

En UCI (últ. 24h): 405

En UCI acumulados: 3.555

11.35 a. m. Comunidad Valenciana pedirá pasar a la Fase 1

La consellera de Sanidad, Ana Barceló, ha declarado que solicitarán que todo el territorio de la Comunidad Valenciana pase a la Fase 1 de desescalada.

11.21 a. m. Cuestionan la autorización de elecciones autonómicas

La diputada de Voz Macarena Olona cuestionó si expertos validan que se realicen las elecciones autonómicas en Galicia y País Vasco. Frente a esto, Illa respondió: “Esto seguro que todo el mundo va a actuar con prudencia y veremos si la evolución de la epidemia permite en un futuro próximo celebrar elecciones, cosa que yo desearía”.

11.17 a. m. Illa asegura que se ha activado la producción nacional

Tras ser consultado por el PP sobre las medidas para evitar el contagio entre sanitario, el ministro Illa aseguró que han comprado material de protección y han activado la producción nacional.

11.09 a. m. Ministra de Educación califica de provocadora la intervención del PP

Celaá, ministra de Educación, calificó de “irresponsable, provocadora e injusta” la intervención de Clavell del PP. “Hay un proyecto de ley, la LOMLOE. Seguimos con la LOMCE (...) “Nos damos 10 años para dotar de recursos a los centros especiales, con audiencia a la familia y financiación del 5% del PIB”, indicó.

11.06 a. m. PP arremete contra ministra de Educación por los recortes de derechos

Óscar Clavell (PP) hizo referencia a la ministra de Educación sobre los “recortes de derechos” de alumnos con necesidades especiales. “Para usted está primero el PSOE que los niños españoles (...) Está experimentando con ellos como si fueran conejillos de indias, juega con los más vulnerables”, aseguró.

11.00 a. m. Ministro del Interior plantea su defensa

El ministro Grande-Marlaska ha indicado que el discurso de Vox no se trata nada más que “de infamia, de la imputación al ministro de los delitos más graves. Se hacen eco de la mentira, generan odio pero no hacen propuestas”.

11.00 a. m. Vox acusa a Interior de atacar el estado constitucional

Ignario Gil Lázaro (Vox) señaló al ministro del Interior como “brazo ejecutor del ataque contra el estado constitucional”, así como de establecer un “toque de queda a las once de la noche”.

10.56 a. m. Líder de Vox responde a la ministra de Defensa

10.46 a. m. Defensa asegura que el estado de alarma sirve para “salvar vidas”

La ministra de Defensa afirma que lo principal es “salvar vidas”. “Eso es lo que va a hacer el Gobierno aunque a su grupo parece que le moleste (...) En este momento, en el que hay que continuar la desescalada, el estado de alarma es el único instrumento constitucionalmente válido”.

10.39 a. m. Se respeta la protección de datos con la geolocalización

Nadia Calviño, vicepresidenta tercera y ministra de Economía y Transformación Digital, indicó que el uso de tecnologías de geolocalización para conocer los contagios respeta todas las normas y la protección de datos. Además, aseguró que será “muy útil” para la desescalada.

10.33 a. m. Reclaman a Iglesias el apoderarse de medidas del PP

Teodoro García Egea (PP): “Va a ser recordado en esta crisis por mentir a la cara de todos los españoles. Solo hacen bien apropiarse de las medidas del PP”, con relación a la reforma laboral y los presupuestos del Estado.

10.28 a. m. ERC propone una prestación para familias

Gabriel Rufián (ERC) ha propuesto una prestación remunerada para aquellas familias que no puedan dejar a sus hijos en casa para ir a trabajar. “La gente no come anuncios ni ruedas de prensa”, señaló.

10.25 a. m. Calvo responde a las acusaciones

Calvo: “A usted no le gusta ningún 8 de marzo. No le pideo que sea razonable pero sí racional. Le parece mal todo lo que hace el Gobierno en todas las situaciones. La democracia también es cooperación y colaboración. Le resulta tan difícil en su marco mental que le resulta imposible estar de acuerdo en algo conmigo”.

10.24 a. m. Critican la gestión de la vicrepresidenta Calvo

Cayetana Álvarez de Toledo (PP) indicó que el comité interministerial coordinado por Carmen Calvo, vicepresidenta del Gobierno, es un “comité fantasma, con eruditos imaginarios y compañeros de partido”.

10.15 a. m. El estado de alarma debe continuar porque es necesario

Sánchez: “El estado de alarma es una necesidad, no un proyecto político, no hemos recentralizado competencias (...) Necesitamos culminar esta estapa, tenemos que reforzar la coordinación entre niveles de la administración”.

10.13 a. m. Instan a que se cambien las bases socioeconómicas

Aitor Esteban: “La comisión de reconstrucción debería ir destinada a eso. Hay mal clima, intentar reformar temas sanitarios, o en dependencia, en plena pandemia, no me parece lo más adecuado”, refirió.

10.11 a. m. PNV pide al presidente que aclare la posición europea

Aitor Esteban: “No puede haber, una vez controlada la pandemia, restricciones en el ámbito de los derechos o en las competencias (...) Hay que tomar medidas de prevención, pero hay que rehacer económicamente. Tiene que aclarar la posición europea sobre financiación, hay que conocer los márgenes que tenemos las instituciones”.

10.10 a. m. Sánchez asegura que las medidas económicas adoptadas son las correctas

El presidente Sánchez indicó que las medidas económica que ha adoptado el Gobierno son las correctas. “El camino es la unidad, no solo para salvar vidas sino empresas y puestos de trabajo. Creo que el Congreso tiene una tarea muy importante con la comisión de reconstrucción. Le pido que abandone la confrontación y arrime el hombro”, señaló.

10.08 a. m. PP solicita que se recupere el empleo

Casado pidió al Gobierno que recupere el empleo “desconfinando a la población por grupos de riesgo, con mascarilla obligatoria".

10.07 a. m. Sánchez insiste en que la crisis se superará con unidad económica

Sánchez: “Si algo se ha demostrado con esta crisis es que el camino para afrontar la crisis económica es la unidad” que puede salvar “empresas y puestos de trabajo” .

10.06 a. m. Pablo Casado interpela a Pedro Sánchez

En su comparecencia, Pablo Casado, líderl del PP, ha interpelado al presidente Sánchez y le ha consultado si solicitará el rescate financiero de la UE.

09.59 a. m. Inicia la Sesión de Control al Gobierno en el Congreso de los Diputados

09.30 a. m. No hubo defectos en el informe de la Junta de Andalucía

Juanma Moreno negó categóricamente que las solicitudes enviadas por la Junta al Ministerio hayan tenido defectos de forma. Incluso, señaló que el Ministerio tardó cinco días en designar a una persona de enlace con la comunidad.

09.27 a. m. Málaga y Granada estarían listas para pasar a la Fase 1

Juanma Moreno, presidente de Andalucía, declaró a Las Mañanas de RNE que Málaga y Granada cumplen con los requisitos para avanzar a la Fase 1. Además, ha lamentado que no haya claridad en los criterios aplicados por el Ministerio de Sanidad.

09.23 a. m. La Bolsa Española abre con pérdidas

El inicio de la jornada de la Bolsa española ha tenido pérdidas del 1.09 %, por debajo de los 6.700 puntos.

09.20 a. m. Aseguran que el gobierno de la Comunidad de Madrid es más sólido que el central

Aguado afirmó en TVE que el gobierno de la Comunidad de Madrid “es sólido, seguramente más que el gobierno central de Sánchez e Iglesias”.

09.11 a. m. Podría haber un riesgo económico mayor en Madrid, indica Aguado

Ignacio Aguado: “Cada día cierran miles de negocios, no podemos permitirnos seguir confinados un día más (...) Corremos un riesgo de que cambie nuestro modelo económico, pasar de un modelo basado en los salarios a otro basado en los subsidios, como seguramente quieren algunos dirigentes de Podemos”.

09.06 a. m. Vicepresidente de Com. Madrid dice que están listos para la Fase 1

Ignacio Aguado Vicepresidente de la Comunidad de Madrid, indicó en entrevista con Los Desayunos de TVE que la autonomía está lista para pasar a la Fase 1: "Cumplimos los requisitos sanitarios, hemos reforzado la plantilla de atención primaria, con 685 nuevos profesionales sanitarios y no sanitarios y 400 técnicos en salud pública. No hay justificación para que el lunes Madrid no pase a Fase 1″.

08.45 a. m. No todos los autónomos han recibido el crédito ICO

El presidente de ATA afirmó que solo 300.000 autónomos han sido calificados para el crédito ICO, mientras que otros 600.000 se encuentran en “un limbo, no sabemos si es culpa de las entidades financieras o del ICO, pero el dinero no está en sus cuentas y no tienen respuesta".

08.40 a. m. Autónomos pueden cerrar

Lorenzo Amor también señaló que de no prolongarse as ayudas, se corre el riesgo de que 500.000 autónomos cierren hasta fines de año.

08.39 a. m. Piden que la prestación extraordinaria se extienda

El presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, ha declarado a RNE que es importante que la prestación extraordinaria por suspensión de actividad se extienda también hasta el 30 de junio al igual que los ERTE.

08.26 a. m. Médicos con alto nivel de preocupación

La doctora Pilar Rodríguez Ledo, vicepresidenta de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) informó que tras realizar una encuesta a 1.200 profesionales sanitarios han podido conocer que han mostrado un alto nivel de preocupación por un posible contagio.

08.05 a. m. Comunidades autónomas deberán presentar solicitud a Fase 1

Este miércoles 13 de mayo, las autonomías que no consiguieron el pase a la Fase 1 podrán solicitarlo hasta el fin de esta jornada. De ser aprobados los pedidos, ingresarán a la nueva etapa el lunes 18.

08.00 a. m. Coronavirus en España

Hasta el momento, en España se han reportado 26.920 fallecidos por el coronavirus, mientras que más de 228.000 personas se han infectado.