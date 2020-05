Coronavirus en España [EN DIRECTO] hoy, miércoles 13 de mayo: 27.104 fallecidos y más de 228.000 infectados

Última hora Coronavirus España [EN DIRECTO] | Hasta este miércoles 13 de mayo la cifra de fallecidos por coronavirus aumentó a 27.104 y los casos positivos de COVID-19 se incrementaron a 228.691, según información oficial del Ministerio de Sanidad.

El presidente de España, Pedro Sánchez, solicitó una cuarta prórroga del estado de alarma, porque, según indicó, es “una necesidad” fundamental para las fases de desescalada debido a que el país es uno de los focos de la COVID-19 en Europa. La medida fue aprobada por el Congreso el miércoles 6 de mayo.

CIFRA ACTUALIZADA DE CORONAVIRUS EN ESPAÑA Contagiados: 228.691 Muertos: 27.104 Casos recuperados: 140.823

CIFRA ACTUALIZADA DE CORONAVIRUS EN EL MUNDO Contagiados: 4 364 034 Muertos: 293.565 Recuperados: 1 613 455

14:58 p. m. Plantean la posibilidad de celebrar elecciones gallegas en julio

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo ha indicado que en julio o septiembre podrían celebrar las elecciones autonómicas que fueron retrasadas a causa de la pandemia.

14.48 p. m. Comunidad Velenciana pide que 14 departamentos de salud pasen a Fase 1

La conselleria de la Comunidad Valenciana ha solicitado al Ministerio que 14 departamentos que todavía están en Fase 0 puedan pasar a la Fase 1, aunque con condiciones.

14.39 p. m. Catalunya solicita que 3 regiones sanitarias pasen a Fase 1

Desde Cataluña, la consejera Alba Vergés, ha pedido que las regiones sanitarias de Lleida, Cataluña Central y Girona pasen a Fase 1 de desescalada.

📡 #Consellera @albaverges: "Creiem que dilluns podríem passar a Fase 1 la regió sanitària de Lleida, la de Catalunya Central i la de Girona" pic.twitter.com/GHsOQ9X0v0 — Salut (@salutcat) May 13, 2020

09.06 a. m. Vicepresidente de Com. Madrid dice que están listos para la Fase 1

Ignacio Aguado Vicepresidente de la Comunidad de Madrid, indicó en entrevista con Los Desayunos de TVE que la autonomía está lista para pasar a la Fase 1: "Cumplimos los requisitos sanitarios, hemos reforzado la plantilla de atención primaria, con 685 nuevos profesionales sanitarios y no sanitarios y 400 técnicos en salud pública. No hay justificación para que el lunes Madrid no pase a Fase 1″.

08.45 a. m. No todos los autónomos han recibido el crédito ICO

El presidente de ATA afirmó que solo 300.000 autónomos han sido calificados para el crédito ICO, mientras que otros 600.000 se encuentran en “un limbo, no sabemos si es culpa de las entidades financieras o del ICO, pero el dinero no está en sus cuentas y no tienen respuesta".

08.40 a. m. Autónomos pueden cerrar

Lorenzo Amor también señaló que de no prolongarse as ayudas, se corre el riesgo de que 500.000 autónomos cierren hasta fines de año.

08.39 a. m. Piden que la prestación extraordinaria se extienda

El presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, ha declarado a RNE que es importante que la prestación extraordinaria por suspensión de actividad se extienda también hasta el 30 de junio al igual que los ERTE.

08.26 a. m. Médicos con alto nivel de preocupación

La doctora Pilar Rodríguez Ledo, vicepresidenta de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) informó que tras realizar una encuesta a 1.200 profesionales sanitarios han podido conocer que han mostrado un alto nivel de preocupación por un posible contagio.

08.05 a. m. Comunidades autónomas deberán presentar solicitud a Fase 1

Este miércoles 13 de mayo, las autonomías que no consiguieron el pase a la Fase 1 podrán solicitarlo hasta el fin de esta jornada. De ser aprobados los pedidos, ingresarán a la nueva etapa el lunes 18.

08.00 a. m. Coronavirus en España

