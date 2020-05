En la ciudad de El Bolsón, Argentina, una joven, identificada como Alice Sandoval, falleció mientras daba a luz, y los amigos de la víctima están pidiendo ayuda para la bebé, que se encuentra internada.

La muchacha fallecida llegó hasta el Hospital Zonal y allí nació la criatura, llamada Pía, que se encuentra en Neonatología por ser sietemesina.

Según informó El Cordillerano, el pasado 6 de mayo, a la joven se le rompió la bolsa en su séptimo mes y medio de embarazo. A pesar que lograron salvar a la menor, su madre sufrió un paro cardíaco.

La bebé se viene recuperando y permanece entubada. El padre de la niña, Carlos Tebes, ahora tendrá que cuidar a su hija sin su pareja en su casa, ubicada en el barrio Usina: “Le alquilo a una amiga y si me atraso ella me banca, al ser tan grande la vivienda la quiero dividir porque vamos a volver en invierno con Pía y necesito que esté bien calefaccionada”.

Además, Carlos señaló que las amigas de Alice quieren ayudarlo a criar a la bebé, pero recalcó que “van a tener que decidir entre ellas cuál puede estar cerca nuestro en la cuarentena, para no poner en riesgo la salud de mi hijita”.

Un día después del fallecimiento de la joven, Tebes afirmó que ha recibido mucha ayuda y no tiene palabras para agradecer ese gesto.

Incluso, luego que hayan compartido su número por redes sociales, el hombre indicó que se siente “agobiado” por tantas llamadas que recibe en un mal momento emocional. “Sé que la gente lo hace con la mejor intención, pero no puedo ni siquiera leer la cantidad de mensajes diarios que me llegan, mucho menos atender y eso me pone peor aún”, aseveró.