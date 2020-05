Desde el último lunes 11 de mayo, la Comunidad de Madrid inició con la entrega gratuita de mascarillas tipo FFP2/KN95 en el marco del pase a la fase 1 de desescalada a la que aún no han podido avanzar.

Este material de protección sanitario se puede solicitar en todas las farmacias existentes en la comunidad y deben ser recogidas con la tarjeta sanitaria, debido a que se emitirá una receta médica. No obstante, en el caso de mutualistas y personas que no tengan este documento, podrán hacerlo con DNI o NIE.

El Gobierno autonómico ha determinado que cada ciudadano debe recibir dos mascarillas. En los primeros 15 días se podrá pedir la primera, mientras que para la segunda se prevé que sea al terminar el primer periodo determinado.

Las mascarillas podrán ser recogidas en todas las farmacias de la Comunidad de Madrid. (Foto: Comunidad de Madrid)

¿Las mascarillas distribuidas por la Comunidad de Madrid son reutilizables?

De acuerdo con la Comunidad de Madrid, este material sanitario podrá utilizarse por varios días. “Las mascarillas que se van a repartir cumplen con la normativa de la Unión Europea, ya que su duración es mayor que la de las mascarillas quirúrgicas”, explicaron mediante un comunicado.

“Su duración es de 48 horas seguidas por lo que se puede utilizar en distintas ocasiones a lo largo de varios días cuando se vaya a estar rodeado de otras personas”, añadieron.

¿Cómo saber que esas mascarillas son reutilizables?

Las mascarillas deben precisar si son o no reutilizables. De acuerdo con la Asociación Madrileña de Salud Pública (AMaSaP), las especificaciones deben ser las siguientes: “Hay algunas mascarillas FFP2 que son reutilizables y lo tiene que poner en el envase con una ‘R’ y de qué manera lo son”, explicó la entidad a 20 Minutos.

Cada empaque de las mascarillas deben precisar si son reutilizables o no. (Foto: La Sexta)

¿Cuántas veces se puede usar la mascarilla?

La asociación también aclaró que esas mascarillas pueden ser usadas varias veces. Sin embargo, se debe tomar en cuenta que “si la he usado ocho horas seguidas y está muy húmeda por dentro o sucia, pierde su capacidad de reutilización”.

Por su parte, el Ministerio de Consumo ha indicado que “por cuestiones de comodidad e higiene se suele recomendar no usar la mascarilla durante más de cuatro horas”.

¿Qué recomendaciones hay para reutilizar la mascarilla?

Desde la Asociación Madrileña de Salud Pública han aconsejado que la reutilización de las mascarillas se realice con sumo cuidado, “no tocando la parte de fuera” y colocándola en una bolsa con cierre hermética después de usarla.

Asimismo, es indispensable que cada miembro de la familia cuente con su propia mascarilla y que sepa identificar la suya. Sumado a esto, no tocarla mientras se esté en la calle y lavarse las manos antes y después de manipularla.

Se aconseja que cada miembro de la familia identifique cuál es su mascarilla. (Foto: EP)

¿La mascarilla se puede desinfectar?

Estas mascarillas no pueden ser desinfectadas de ninguna forma. La Asociación Madrileña de Salud Pública indicó a 20 Minutos que no se debe creer en las fórmulas que salen en internet para limpiar este material de protección, ya que no existe ningún procedimiento de desinfección.

“No podemos lavarlas, no podemos meterlas en el horno, no podemos sumergirlas en agua oxigenada, no podemos meterlas en el microondas… nada de esto”, aseguró Rosalía Gozalo, vocal de Dermofarmacia y Productos Sanitarios del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid (COFM) al portal antes mencionado.