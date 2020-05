“No puede respirar”: niña inglesa de cuatro años salvó a su madre de morir

Una pequeña de 4 años de Southampton (Inglaterra) salvó la vida de su madre al llamar inmediatamente al número de emergencias cuando esta sufría un severo ataque de asma. Gracias a esta llamada, los paramédicos pudieron intervenir a tiempo a la mujer.

El 1 de mayo pasado, Katie Humphries, de 32 años, jugaba en casa con su hija Faye cuando de pronto sufrió un fuerte ataque de asma. Ella intentó aliviarse con varios inhaladores, pero sin éxito. La mujer apenas hablaba debido a su dificultad para respirar y dejó de sentir sus brazos y piernas, según relata el diario Daily Echo de Inglaterra.

PUEDES VER EE.UU.: niño de 5 años mata por accidente a su hermano de 12 con una pistola

Con las fuerzas que todavía tenía, la mujer dijo a su pequeña: “Mamá necesita ayuda”. En ese momento, la menor marcó el 999 (número local de emergencias) y pidió una ambulancia para su madre.

“Ella dijo ‘Mamá no puede respirar’, ellos preguntaron cuántos años tenía, pero ella no pudo contestar. Luego le preguntaron cómo era mi nombre y ella respondió ‘Mamá Humphries'”, relató Katie.

PUEDES VER Colombia: funcionario se acuesta en su cama a rascarse la barriga en plena videollamada

Tras la llamada, la menor dijo a su progenitora: “No te preocupes, mamá, la ayuda viene”. Los paramédicos atendieron a Katie, quien sufrió un segundo ataque, pero pudo ser estabilizada en un hospital.

“Ella me preguntó si estaba en problemas por llamar al 999, pues siempre le dije que no marcara ese número en mi teléfono. Le dije que estaba complacida con ella. No creo que estuviese viva si no fuera por Faye. Ella salvó mi vida”, dijo la madre.

PUEDES VER EE.UU.: mujer amarró y encerró a su nieto por dos semanas en una cabaña

Hace unos meses, otra mujer de Inglaterra también fue salvada por su hija de seis años tras sufrir un derrame cerebral en un avión.